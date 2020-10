L’altra alluvione: l’inondazione di annunci (e miliardi) dei ministri

Ministro Gian Luca Galletti, Governo Renzi.

O 6 novembre 2014, abbiamo sbloccato 2 miliardi fermati dalla burocrazia

“Abbiamo semplificato le procedure di spesa, questo ci consentirà di spendere quei due miliardi di risorse bloccati dalla burocrazia”. Il ministro ha poi posto l'accento sulla necessità di “agire in prevenzione che significa spendere otto volte di meno che agendo in emergenza. Il mio ministero ha chiesto quasi 5 miliardi di euro a cui si aggiungono i 2 miliardi e mezzo di cofinanziamento delle regioni da impiegare proprio sul dissesto idrogeologico”.

O 11 novembre 2014, servono 7 miliardi in 7 anni

Stati Generali dissesto idrogeologico, Galletti: 7 miliardi in 7 anni per tutela territorio. Il Governo è pronto a mettere a disposizione 7 miliardi in sette anni, dal 2015 al 2021, per la prevenzione e la tutela del territorio.

O 6 agosto 2015, abbiamo 1,6 miliardi per le priorità

Dissesto, Galletti: arrivano 1 miliardo e 300 milioni, ora impegno regioni. Il ministro dell'Ambiente ha sottolineato che questo miliardo e 300 milioni serviranno ad affrontare le prime priorità, realizzando i cantieri nelle situazioni che presentano maggiori rischi per la popolazione nelle città. Le risorse immediatamente disponibili ammontano a circa 650 milioni, mentre dall'inizio del 2016 verrà messa a disposizione la parte restante.

O 8 novembre 2015, i sindaci sblocchino i lavori di manutenzione del territorio

Dissesto: Appello di Galletti ai sindaci, fate manutenzione. “Fate la manutenzione ordinaria, quella di piccole opere come la ripulitura dei tombini e la cura degli alberi, che evita però danni gravi”. Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti lancia un appello ai sindaci.

Ministro Gian Luca Galletti (bis), Governo Gentiloni.

O 3 marzo 2017: arriva fondo progettazione, vale 500 opere per 2 miliardi.

O 14 novembre 2017: arrivano fondi per 26 progetti in 5 regioni, in Puglia oltre 11 milioni per progettare 61 opere, 5 milioni per la Liguria, oltre 60 milioni per Torino e province Piemonte, da Minambiente altri 25 milioni per Marche, da Colle San Bartolo ad Arquata.

O 18 dicembre 2017: Toscana: intesa Galletti-Rossi, altri 63 milioni contro il dissesto; intesa Galletti-Bonaccini, da ministero oltre 85 milioni per Emilia Romagna, 55 a Parma.

Ministro Sergio Costa, Governo Conte Uno.

O 30 ottobre 2018, per la prima volta un piano, ci sono 6 miliardi

Maltempo: Costa, “Più di sei miliardi per il dissesto e per la prima volta fondi per la manutenzione del territorio”. I fondi per la manutenzione in particolare sono una prima risposta significativa alle richieste degli enti locali, e si aggiungono a quelli regionali e vanno inquadrati nell'ambito di una programmazione complessiva di lungo periodo di oltre 6 miliardi di euro destinati a interventi contro il dissesto idrogeologico.

O 8 novembre 2018, accelerare i 6 miliardi disponibili

Dissesto, Ministro Costa a Conferenza Regioni: “Oltre sei miliardi risorse disponibili, da lunedì tavolo con Regioni per velocizzare progettazione”

O 4 aprile 2019, finalmente tempi rapidi e fondi certi

Costa: Contro il dissesto idrogeologico ora tempi rapidi e fondi certi. “Avevamo promesso tempi rapidi e certi e ci siamo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via preliminare il ddl “Cantiere Ambiente” che è la risposta corposa, strutturata, sostanziale al dissesto idrogeologico” dichiara il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

O 19 giugno 2019, sbloccati interventi per 6,5 miliardi

Il ministro Costa: “Dato il via alla realizzazione di interventi per 6,5 miliardi di euro”

Ministro Sergio Costa (bis), Governo Conte Due.

O 7 novembre 2019, basta ritardi ora li abbiamo sbloccati

Dissesto idrogeologico, Costa: «Non possiamo più permetterci i ritardi del passato, accelerare iter Cantiere Ambiente. Grazie a questa riorganizzazione i tempi di assegnazione delle risorse dal ministero ai commissari attuatori degli interventi anti dissesto sono passati da quasi 2 anni a tre mesi».

O 4 ottobre 2020, torna il maltempo