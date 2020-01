L’altra Davos, dall’intelligenza artificiale agli unicorni Il fondatore di Huawei invita a non avere paura degli sviluppi tecnologici. Il numero uno di Google chiede invece nuove regole. Al di là di proclami politici e questione climatica, di che cosa si discute a Davos in questi giorni

A Davos in questi giorni non ci sono solo Donald Trump e Greta Thunberg a sfidarsi a colpi di dichiarazioni sul cambiamento climatico. Nei 300 incontri in cinque giorni nella cittadina svizzera, si declina il futuro a 360 gradi, al di là dei capi di governo e dell’onnipresente sottofondo della sostenibilità.

La controversa Huawei

La corsa alle armi tecnologiche che definiscono la Quarta rivoluzione industriale e il nostro prossimo stile di vita, è uno dei temi su cui è stato chiamato a dire la sua Ren Zhengfei, «controverso» – come è stato presentato al panel dedicato – fondatore e ceo di Huawei, colosso cinese delle telecomunicazioni, nella black list degli Usa. «Quando ero piccolo, era il momento della paura dell’atomica, dopo la bomba in Giappone. Ma visto in prospettiva storica, troviamo gli enormi benefici dell’energia atomica e delle applicazioni delle radiazioni, in campo medico per esempio. Oggi c’è la paura per l’intelligenza artificiale, ma l’intelligenza artificiale non è damaging come la bomba atomica».

Intelligenza artificiale

A parlare di a.i. a Davos ci sarà anche Sundar Pichai, numero uno di Alphabet, dopo la lettera al Financial Times in cui auspica regole globali per il suo sviluppo e utilizzo. L’incontro con il ceo di big G, il 22 gennaio, è dedicato proprio il futuro della “technology governance” e ai computer quantistici.

Computer quantistici

“The Quantum Potential”, a riprova della crucialità dell’argomento, è il titolo di un altro panel, a cui ha partecipato Jeremy O’Brien, ceo di PsiQuantum, azienda che lavora sulla fotonica del silicio per realizzare nuove macchine superponenti che, promette, cambieranno il panorama della sanità, dell’energia, della finanza, della cyber security.

Il ruolo dei nuovi industriali

La Quarta rivoluzione industriale è già iniziata. Che conseguenze avrà sul welfare? La questione è urgente. Provano a presentare qualche soluzione Satya Nadella, ceo di Microsoft, e Ajay S. Banga, ceo di Mastercard nell’incontro del 22 gennaio “The Role of the New Industrialists”.