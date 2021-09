L’altra faccia del Covid, una occasione unica per l’Italia e l’Europa

4' di lettura

Negli ultimi 10 anni il nostro Paese aveva intrapreso, pur se in modo timido, un sentiero di risanamento e ripresa. Questo processo è stato interrotto nel 2020 dal diffondersi dell’epidemia, che contraendo in modo forte l’attività economica, ha fatto esplodere disavanzo e debito a livelli mai raggiunti. L’epidemia non è finita e la ripresa economica è ancora troppo debole per permetterci di riprendere il sentiero. Se l’ombrello di protezione della Banca centrale europea dovesse per caso affievolirsi, l’Italia rischia di esser costretta ad adottare misure straordinarie. I problemi seri dell’Italia sono lì già da molto tempo: la stagnazione ventennale della produttività, la crescita zero, lo stato della pubblica amministrazione, il peso della tassazione. Lo shock della pandemia è esogeno e non era prevedibile, ma adesso ci obbliga a un ripensamento della governance dell’Unione europea.

Questo è lo scopo del bel libro di Gustavo Piga, L’interregno. Una terza via per l’Italia e l’Europa, (Hoepli, 2020), che esamina in modo critico la gestione della politica macroeconomica dell’area euro nell’ultimo decennio. La “saggezza convenzionale” ha per molto tempo prevalso, con la previsione di bilanci in pareggio per i Paesi Ue e manovre severe e troppo ambiziose. La strada alternativa è invece agire sul denominatore: facendo leva sugli investimenti, privati e pubblici, la crescita può rendere sostenibile la finanza pubblica – escludendo patrimoniali o inflazione. L’autore esamina l’insegnamento della crisi del 1929 (parte II) e come le solidarietà e la responsabilità debbano funzionare in un’unione economica (parte III e IV) – la critica al Mes al riguardo è molto lucida.

L’autore auspica un rafforzamento del processo sovranazionale nell’Ue e non sposa nessuna delle posizioni scettiche sull’Europa, anzi è convinto della irreversibilità dell’euro, afferma con forza l’importanza della partecipazione dell’Italia all’Unione. Il libro è appassionato, sofferto; l’autore illustra dove e quando si sono prese decisioni sbagliate.

Il Covid ha di fatto sospeso l’ortodossia del Fiscal compact, ma noi siamo convinti che i fantasmi del bilancio in pareggio presto si rifaranno vivi. Per cui non serve meno Europa, ne serve di più, con un bilancio dell’Unione fondato sull’offerta di beni pubblici e con un embrione di gestione macroeoconomica Ue, che possa affrontare gli shock esogeni e se necessario sostenere la domanda. Affermare questo non equivale a dire che l’irresponsabilità di un Paese debba essere pagata dagli altri: anzi, richiede di seguire, come si propone nel libro, l’insegnamento della teoria del fiscal federalism – ad esempio, con meccanismi comuni per la disoccupazione. Piga lo dice chiaramente, ribadendo che la responsabilità dei debiti pubblici deve restare a livello nazionale – anche se solo parlare di ristrutturazione del debito è pericoloso e crea fantasmi indesiderati.

Quando le condizioni sono eccezionali, la solidarietà deve fare premio sul resto, perché se salta un Paese, anche piccolo, viene meno la credibilità del progetto europeo. O si va avanti insieme come europei, oppure si torna indietro agli egoismi nazionali, che hanno prodotto guerre e devastazioni.