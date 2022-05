Criptovalute, così falliscono gli asset digitali

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Dead coin». Cioè: le criptovalute defunte, fallite, che hanno cessato di esistere. È un fenomeno di cui si parla poco. L’attenzione, infatti, è spesso sull’aspetto opposto, sul boom di nascite dei token. Coinmarketcap indica, ad oggi, oltre 19.600 criptos a fronte dei circa 16.300 asset digitali di inizio anno. Sennonché, anche a causa della stessa esplosione del numero di progetti, c’è chi non ce la fa. Chi resta in vita per un po’ e poi sparisce. Secondo Coinopsy.com, che raccoglie le informazioni...