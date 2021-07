L'altra vita del bassista dei Coldplay Guy Berryman, fra menswear e supercar

6' di lettura

Sull'iconica Eames Lounge Chair & Ottoman di Guy Berryman è appoggiata una maglia molto semplice di Issey Miyake. Siamo seduti nello studio di casa sua, nel Gloucestershire, dove disegna e crea, ma alcuni dettagli trasportano in un'altra dimensione, come nella tana del Bianconiglio. Riconosco il segno della pennellata e i caratteri tipografici sull'etichetta di quel capo che Miyake creò negli anni Ottanta, e subito cominciamo a parlare di tessuti, tagli e qualità made in Japan. «Guarda come è moderno», dice alzando le braccia per infilarselo. «L'ho comprato di recente su un sito di abbigliamento vintage, usandolo come punto di partenza per creare qualcosa di mio. Al primo sguardo non ha niente di speciale, ma quando lo indossi ti accorgi dei dettagli sulle cuciture di maniche e spalle. È incredibile».

Il garage di Berryman con alcune auto sportive della sua collezione.

Berryman è scozzese e vive in una residenza di fine Ottocento con la modella olandese Keshia Gerrits, il loro bambino di tre anni Lucien, Bea che è nata da poco, e la figlia 14enne di lui, Nico. Tutti lo conoscono come il bassista dei Coldplay (dagli inizi, nel 1998, la band ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo), ma nell'ultimo anno ha lavorato al lancio del suo brand di moda, Applied Art Forms.

Nella biblioteca, la scrivania anni Cinquanta di De Coene Frères per Knoll.

«All'università ho studiato ingegneria e architettura», racconta seduto davanti a un iMac su un divano Kashima disegnato da Michel Ducaroy negli anni Settanta per Ligne Roset – perfetto per l'ufficio di una rock star con pedigree in design. «La mia passione per il menswear è molto pura – analizzarlo e decostruirlo mi nutre l'anima e mi fa felice. Sono un nerd, al 100 per cento, e questo progetto non ha niente a che vedere con la vanità, tanto che perdo il sonno su dettagli come le cuciture, la travettatura, il punto vita di una felpa. Lavoro con un piccolo team di Amsterdam e siamo costantemente in contatto».

Berryman con il prototipo del parka trasformabile AM2-1 di APPLIED ART FORMS. Lui indossa una deck jacket con cappuccio CM1-1 (790 €).

Berryman ha una notevole collezione di capi vintage: abbigliamento militare, molti pezzi del primo Helmut Lang e di Margiela che risalgono a quando entrambi lavoravano in situ nelle rispettive case di moda, e di Raf Simons. Prende il suo capo preferito di Lang, uno “snow parka” ispirato al modello originale M-65 dell'esercito americano. «Mi ha fatto venire voglia di crearne una nostra versione», spiega. «Adoro la sua struttura modulare. Il nostro ha la fodera removibile, un colletto nascosto e il cappuccio staccabile, abbiamo calcolato che può essere indossato in 50 diverse varianti. Mi piace che ci siamo ispirati a Lang e che lui, a sua volta, si sia ispirato al capo militare originale. Mi interessano molto i riferimenti culturali che ruotano attorno al modo in cui uno stilista interpreta ogni abito».

Alcuni capi della collezione vintage di Berryman.

Nell'ultimo anno Berryman ha trascorso molto tempo disegnando menswear nel fienile che ha riconvertito allo scopo. È qui che tiene anche tutta la sua strumentazione musicale e una collezione di auto sportive europee degli anni Sessanta. Restaurare automobili è un'altra delle sue passioni, insieme a quella per gli arredi anni Cinquanta e a ogni cosa che riguardi Stanley Kubrick. Su una parete dell'ufficio c'è un trittico che ha realizzato con diverse versioni dello stesso ritratto del regista, e in garage, accanto a una Bizzarrini Strada (progettata all'inizio degli anni Sessanta dall'ingegnere capo di Enzo Ferrari), è appeso il quadro di una scimmia in mezzo a una composizione di poltrone Djinn rosse di Olivier Mourgue. «L'ho commissionato all'artista Susie Hamilton», dice Berryman. «Mette insieme due elementi chiave di 2001: Odissea nello spazio. Ma Keshia lo detesta, quindi sta qui insieme alle automobili».