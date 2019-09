L’altro 11 settembre. Così Alessandro Leogrande raccontava Sepúlveda e il colpo di stato in Cile

L’11 settembre Sepúlveda non era alla Moneda. Era stato inviato, insieme ad altri militanti, a presidiare una centrale idroelettrica alla porte della capitale. Quando provarono a tornare verso il centro (ad assalto iniziato), non riuscirono a raggiungere la Moneda. In seguito, anche lui sarebbe stato arrestato e torturato nella caserma di Tucapel.

Che ne è della memoria di quei fatti nel Cile di questi anni? E, più in generale, che ne è della memoria delle dittature militari, o civico-militar, degli anni Settanta nel continente latinoamericano? Chi ha creduto in Allende, perché lo ha fatto? E chi ha appoggiato un golpe sanguinario, perché altrimenti lo ha fatto? E ancora: come può la letteratura spazzolare la storia contropelo o, per essere più precisi, setacciare i frammenti sparsi di Fuerte Arteaga?

Sono queste le domande che attraversano le pagine volutamente militanti e “inattuali” di Storie ribelli, come corde tese da una parte all’altra. Sono passati quarantasette anni dall’assalto alla Moneda e circa trenta dal ritorno alla democrazia. Negli anni della transizione post-Pinochet, la memoria è stata un terreno di scontro dirimente, tra colpi di spugna e desiderio di giustizia, oblio e ricerca storica. E questo per almeno due motivi.

Il primo è che, come dice Sepúlveda, esistono almeno due Cile, con due linguaggi contrapposti, se non addirittura incomunicabili. Hanno tuttora una posizione diversa rispetto a ciò che è accaduto negli anni Settanta e Ottanta, alle responsabilità nel pinochetismo. Tra i due Cile, poi, è prosperata una zona grigia, spesso silente nei confronti delle violenze del terrorismo di stato.

Il secondo motivo riguarda i processi che si sono aperti in Cile e altrove (alcuni anche in Italia) contro i vertici della dittatura. Una buona parte di Storie ribelli raccoglie articoli e interventi scritti dopo l’arresto di Augusto Pinochet a Londra nel 1998 (in seguito al mandato di arresto internazionale per crimini contro l’umanità emesso dal giudice spagnolo Baltasar Garzon) e il suo ritorno in Cile. Pinochet di fatto non sarà mai processato, e morirà nel 2006. Molti altri processi invece si sono tenuti negli anni successivi e altri sono ancora in corso, tanto da provocare un ulteriore iato temporale tra i fatti di allora e l’accertamento della giustizia.