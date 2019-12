L’Altro, che guarda e mi riguarda Lo sguardo dell’altro e degli altri rappresenta una responsabilità che può gettarci nello sconforto o curarci l’anima e il cuore. Perché lo sguardo comunica e può renderci più socievoli e capaci di cooperazione di Vittorio Pelligra

«Dio non vede forse le mie vie? Non conta tutti i miei passi?» dice Giobbe (31, 4) protestando contro le sue ingiuste tribolazioni. Gli fa eco l'autore della Lettera agli Ebrei, quando testimonia come non vi sia «Nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui; ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto» (4, 13). Dio che vede, che ci pone sotto il suo sguardo e che ci chiede conto della nostra condotta. Ma lo sguardo di Dio non è l'unico che si posa sopra di noi, non solo l'Altro, ma anche gli altri, ci osservano e incontrano i nostri occhi. Uno sguardo dall’alto e uno sguardo all’altro. Verticale e orizzontale, e in qualche modo le due prospettive di intrecciano e si confondono, perché l’altro non mi è indifferente. Coglie questo aspetto, meglio di tutti, forse, Emmanuel Lévinas: «L’Altro uomo mi concerne, mi riguarda nei due sensi della parola “riguardare”. Qualcosa di cui mi occupo, ma anche “guardare in faccia”, qualcosa da prendere in considerazione».

Lo sguardo di Altro come responsabilità

Perché lo sguardo di Altro e degli altri è conoscenza e percezione, incontro e responsabilità. Una responsabilità che il volto di chi è diverso da me mi pone, come un ostaggio che, guardandomi, mi interpella. Il potere quasi magico dello sguardo, benevolo e malevolo, il “mal occhio” che ci getta nello sconforto e gli occhi dolci che ci curano l’anima e il cuore. Lo sguardo comunica. Comunica direttamente con l’anima e molto concretamente anche con il nostro cervello. Lo sguardo di Altro/i ci rende più socievoli e capaci di cooperazione, di azione comune, congiunta e benefica.

Sappiamo che la disponibilità alla cooperazione negli esseri umani è molto maggiore di quella che si osserva in ogni altra specie animale. Sappiamo che questo è vero anche tra soggetti che non sono geneticamente correlati, che la cooperazione non si sviluppa solo a seguito della “selezione di parentela” (kin selection), come nel caso degli insetti eusociali, come le api o le formiche, strettamente imparentati tra di loro. La cooperazione emerge anche in contesti nei quali è difficile formarsi una reputazione; contesti nei quali l’altruismo reciproco, fatica a manifestare i suoi effetti. Sappiamo, per esempio, che i pipistrelli vampiro del Sud America sono condannati a morte certa se non riescono a nutrirsi del sangue di qualche preda, almeno una volta ogni tre giorni.

La disponibilità alla cooperazione

È un obiettivo difficile da raggiungere, per questo i pipistrelli hanno imparato a cooperare. I vari individui si aiutano reciprocamente. Chi è riuscito a trovare una preda generosa, tende a condividere il cibo con i pipistrelli meno fortunati. Ma questo avviene solo se quel pipistrello meno fortunato, in passato, aveva mostrato una simile propensione all'aiuto. In questo modo, grazie al principio dell’altruismo reciproco, i pipistrelli vampiro riescono a vivere a lungo, fino a vent’anni. Questa logica ha un unico limite: funziona solo all’interno di gruppi numericamente limitati. Numeri troppo elevati, infatti, renderebbero impossibile tenere conto di chi ha cooperato e di chi no, e l’impossibilità di tenere una contabilità precisa del “dare” e dell’”avere”, vanificherebbe la condizionalità alla base dell'altruismo reciproco e quindi la sua stessa efficacia.

La reciprocità di parentela o l’altruismo reciproco, quindi, sono in grado di fornire ragioni e motivazioni solide per la cooperazione all'interno di gruppi formati da soggetti geneticamente correlati o di gruppi non troppo numerosi. Ma la nostra specie ha imparato ad andare oltre.