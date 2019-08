L’Altro, per nascondere il sé

«Chi sono queste persone? Quanti sforzi compiono per definire inumani e selvaggi gli schiavi, mentre invece la definizione di inumano descrive in primo luogo coloro che infliggono le punizioni?» si chiede poi Morrison. La schiavitù degrada i padroni. Già c’è consapevolezza di questo nelle slave narratives. Scriveva Harriet A. Jacobs in Vita di una ragazza schiava. Raccontata da lei medesima del 1861 (Donzelli, 2004): «Posso garantire, per esperienza personale e per quel che ho visto, che la schiavitù è una maledizione sia per i bianchi sia per i neri. Rende i padri bianchi crudeli e lascivi, i figli violenti e licenziosi. Contamina le figlie e distrugge le mogli».

La constatazione che la disumanizzazione del nero, o più in generale dell’altro, sia indivisibile dalla nostra stessa disumanizzazione e dunque generi una società malata fin dalle fondamenta in cui sono tutti a soffrirne è del resto una delle tesi centrali della riflessione di James Baldwin nei saggi riuniti in Questo mondo non è più bianco (Bompiani, 2018).

Escludendo il culmine del commercio di schiavi nel XIX secolo, osserva Morrison, il movimento di masse umane negli ultimi decenni è imponente come mai prima. «In parte si tratta del viaggio dei colonizzati verso la sede dei colonizzatori, in parte della fuga di rifugiati di guerra e in parte del trasferimento della classe dirigenziale e diplomatica negli avamposti della globalizzazione». Secondo l’autrice l’allarme che aleggia ai confini («luoghi porosi, punti vulnerabili in cui il concetto di patria è percepito come minacciato dagli stranieri») «è amplificato principalmente da due fattori: 1) la minaccia e insieme la promessa della globalizzazione, e 2) un rapporto difficile con la nostra stessa estraneità, il rapido disgregarsi del nostro senso di appartenenza».

Eppure, osserva la scrittrice «gli estranei non esistono. Esistono solo versioni di noi stessi: molte non le abbiamo accolte, dalla maggior parte cerchiamo di proteggerci». L’autrice di Beloved, romanzo in cui la protagonista eponima è lo spettro di una bambina uccisa dalla madre, una schiava fuggitiva che, scoperta, non volle che la figlia dovesse soffrire come era accaduto a lei osserva: «la narrativa fornisce un ambiente selvaggio e insieme controllato, la possibilità di essere e diventare l’Altro. L’estraneo. Con simpatia, lucidità, e il rischio dell’introspezione». Beloved, la ragazza fantasma, è per l’autrice l’Altro per eccellenza. «Che reclama a gran voce, sempre, un bacio».

L’origine degli altri