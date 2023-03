L’amara lezione delle facciate: prezzi gonfiati e lavori leggeri

Sono numeri impressionanti, che si spiegano con un intreccio perverso. Il 1° gennaio 2020 è stata lanciata un’agevolazione ricca e semplice da usare. Il 19 maggio dello stesso anno – all’uscita dal lockdown – si è concessa la possibilità di fare cessione e sconto in fattura a tappeto per tutti i bonus casa. E fino all’11 novembre 2021 il tax credit poteva essere trasferito senza il doppio controllo previsto fin dall’inizio per il superbonus: l’asseverazione del tecnico (chiamato a verificare che la congruità della spesa) e il visto del fiscalista (tenuto a riscontrare tutti i documenti). Ecco perché – al di là dei lavori inesistenti – sono passate sulla piattaforma delle Entrate operazioni con prezzi nettamente gonfiati.

Con questi risultati non c’è da stupirsi che il Governo guidato da Giorga Meloni abbia deciso di non rinnovare l’agevolazione per le pareti esterne, scaduta lo scorso 31 dicembre. Oltretutto, i numeri sulle cessioni e gli sconti non inquadrano interamente il costo dell’agevolazione per lo Stato, perché vanno aggiunte le spese per le quali il contribuente ha scelto di usare la detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi: non è mai stato comunicato quante siano esattamente, ma non sono poche (anche perché il bonus facciate è recuperabile in dieci rate annuali e genera meno rischi di incapienza per i beneficiari).

Solo il 3% di coibentazioni

A parte i casi di irregolarità, c’è da chiedersi quali interventi siano stati incentivati.

La norma istitutiva premiava gli interventi di restauro delle facciate esterne degli edifici di qualsiasi tipo (non solo case) situati nelle zone urbanistiche A e B (semplificando: centro e semicentro delle città). Erano agevolate anche la semplice pulitura e la tinteggiatura.

Inoltre, in caso di opere sull’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio, era necessario coibentare la facciata, rispettando in pratica gli stessi requisiti fissati per l’ecobonus. Questi interventi di isolamento termico, però, sono stati una minoranza, come rileva l’Enea (cui andavano inviate le pratiche): poco più di 7.125 pratiche nel 2021, con un investimento

di 830 milioni, pari ad appena il 3% delle spese agevolate oggetto di sconto o cessione.