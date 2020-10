L’amaro monito di Eleonora Abbagnato

Certo. Siamo tutti profondamente amareggiati. Questo è un momento delicatissimo, non bisogna trascendere né alzare i toni in maniera esasperata; ma abbiamo il dovere di farci sentire, se no, non riusciamo a ripartire.

Rispetto all'Italia, ritiene che in Francia anche in emergenza Covid ci sia stato un approccio diverso per la cultura e le arti dello spettacolo?

Sicuramente in Francia la cultura è un fatto primario, non viene emarginata come è successo in Italia. Qui sono stati i primi mentre là i teatri saranno tra gli ultimi a chiudere. Bisogna dirlo: in Italia viene penalizzato un settore che non è soltanto parte di una industria rilevante nel nostro Paese (quella culturale), ma ha una sua ricaduta morale e spirituale sulla società. Abbiamo visto poi i dati diffusi dall'AGIS. Un solo contagio tra gli oltre 350.000 spettatori che hanno seguito le manifestazioni dopo la riapertura. Vorrà pur dire qualcosa?

Il problema del contagio riguarda però anche chi lavora in teatro: si pensi ai molti orchestrali e coristi colpiti alla Scala. Da qui può nascere la giustificazione alle chiusure. Oppure, secondo lei, si poteva pensare a delle soluzioni diverse per l'uso delle masse artistiche in modo da salvaguardare l'attività teatrale?

Restando sempre nell' ambito della danza in alcune compagnie internazionali è stato avviato il sistema delle bubbles: l'ensemble è distribuito in gruppi destinati ciascuno a lavorare su certi titoli: se capita un positivo si sospende momentaneamente l'attività di quel gruppo e si cambia programmazione velocemente. È un'idea. A Roma abbiamo fatto la produzione delle Quattro Stagioni appositamente pensata in ogni minimo dettaglio e secondo le regole più severe. È stato complicato ma non ingestibile. Dobbiamo spingere per poter continuare su basi nuove.