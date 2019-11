L’Amazzonia è un affare se la foresta è rispettata Secondo uno studio di Nature, un ettaro di polmone verde rende di più se non trasformato in terreno da allevamento o usato per estrarre legname commerciale di Roberto Da Rin

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio nella foresta amazzonica nei mesi scorsi

A queste latitudini non è facile parlare di sviluppo sostenibile, almeno in queste settimane. L’America Latina è scossa da varie crisi: quella politica in Cile, quella istituzionale in Perù, quella economica in Argentina, quella ambientale in Brasile, quella costituzionale in Bolivia, quella economico-sindacale in Ecuador, quella umanitaria in Venezuela.

Un panorama complesso e affollato di criticità dove l’attualità e le emergenze sottraggono spazio a politiche di lungo respiro. Ciò non significa che il tema “sostenibilità” non sia stato affrontato. Vari Paesi, con modalità differenti, hanno programmato politiche di tutela ambientale e per favorire forme di sviluppo alternative al modello storicamente adottato: estrattivo (di materie prime minerali) ed esportatore.

Il Cile, a dispetto di una crisi che ne sta investendo tutte le istituzioni, è uno dei Paesi che, per varietà di clima e potenzialità in materia di energie alternative, ha mostrato attenzione allo sviluppo sostenibile. Enel Green Power (Egp) è uno degli attori più importanti presenti nel Paese. Egp è il primo operatore di energia “green” con 4,7 GW di potenza installata. Una leadership realizzata grazie a un mix di tecnologie rinnovabili che comprende idroelettrico, eolico, solare e geotermico e allo sviluppo di progetti innovativi e pionieristici, tra cui l’impianto di Cerro Pabellon, la prima centrale geotermica non solo del Cile ma di tutta l’America del Sud.

Accanto a questo esempio positivo, in Cile, ve ne sono altri negativi. La gravissima crisi sociale che attraversa il Cile lo testimonia. Da una parte vi sono attenzioni sulle rinnovabili, dall’altra dei monopoli, pubblici o privati, che non hanno interesse a modificare né i cicli produttivi, né le modalità. Il rame è la materia prima su cui poggia tutta l’economia del Paese e lo Stato ne è unico monopolista. Nessuna politica di sviluppo sostenibile è mai stata pensata per modificare la filiera di produzione del rame.

In Argentina le imprese, anche di piccole dimensioni, che puntano a uno sviluppo sostenibile sono molte; gli scarti che si generano nel segmento agroindustriale sono tali da non essere sottovalutati. E gli scarti di una produzione possono diventare materie prime di altre attività.