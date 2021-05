L’ambasciata Ue in Cina: sugli investimenti il negoziato continua

2' di lettura

L’Unione europea non cerca un’escalation con Cina, sta lavorando sull’accordo per i reciproci investimenti e la situazione è meno drammatica del previsto, ha dichiarato Nicolas Chapuis, rappresentante della Ue a Pechino, uno dei luoghi in cui il negoziato è proseguito per sette lunghi anni fino all’approvazione in linea di principio a fine 2020. Ma la presa di posizione del Belgio sull’hub logistico a Liegi del colosso dell’e-commerca Alibaba e la mozione del Parlamento francese per l’ingresso di Taiwan in una serie di agenzie Onu a partire dalla WHO seminano il campo di nuovi problemi.

Cina-Ue, il trattato è finito in stallo

A marzo la UE ha imposto le prime sanzioni significative dal 1989 contro funzionari cinesi per presunte violazioni dei diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang, anche sulla spinta degli Stati Uniti sugli alleati a contrastare la politica estera di Pechino. Il trattato siglato in linea di principio con la Ue è finito in stallo.

“Ma l’Europa continuerà a collaborare nonostante i problemi, ha detto l’ambasciatore della Ue a Pechino Nicolas Chapuis, perchè non vuole un’escalation con la Cina”.

Proprio a Pechino nella sede Ue molti passi sono stati fatti in sette lunghi anni per raggiungere un accordo che oggi sembra in bilico.

Il pericolo cinese nell’hub di Liegi

L’ambasciatore Chapuis smorza le tensioni che, però, continuano a crescere per la presa di posizione di alcuni Stati europei.