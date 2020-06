L’America brucia, coprifuoco in 40 città L’uccisione dell’afroamericano Floyd da parte di un agente di polizia provoca manifestazioni, roghi e scontri. Polemiche per il tweet di Trump di Redazione Esteri

Un'altra notte di proteste. L'America brucia, manifestazioni, scontri e coprifuoco in almeno 40 città americane. La morte dell'afroamericano George Floyd, ucciso da un poliziotto bianco a Minneapolis, ha generato un clima di tensione senza precedenti negli ultimi decenni.

Coprifuoco nella capitale Washington

La Guardia nazionale è stata mobilitata in 15 Stati. Venerdì sera Trump è stato portato nel bunker della Casa Bianca per le proteste davanti alla presidenza Usa, riprese anche domenica notte. Tra gli arresti a Manhattan anche Chiara de Blasio, figlia del sindaco di New York. Un quadro di tensione di queste proporzioni lo si è vissuto più di 50 anni fa, con la morte di Martin Luther King.

La polizia ha concluso lo sgombero dell'area davanti alla presidenza Usa, la Casa Bianca solo dopo molte ore. Durante la fase più calda della protesta, le luci che generalmente illuminano l'esterno della Casa Bianca sono state spente.

Lacrimogeni e roghi

Le proteste sono state vibrate e i manifestanti hanno sfidato il coprifuoco gridando agli agenti, con le mani alzate “non sparate” e “voi siete la minaccia”. Quando avanzavano, sono stati respinti a colpi di lacrimogeni o, come ha denunciato qualche partecipante alla Cnn, con proiettili di gomma. Alcuni manifestanti hanno acceso diverso roghi e danneggiato alcuni edifici.

Migliaia di manifestanti anche a New York, dove migliaia di persone sono scese in piazza, in particolare a Manhattan e a Brooklyn. Arrestata la figlia di Bill de Blasio, Chiara de Blasio, 25 anni, durante le proteste a Manhattan per la morte di George Floyd. Lo scrive il New York Post, citando le forze dell'ordine. La giovane è finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12esima strada e Broadway, dove erano scoppiati tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza.

Gli arresti

Nel weekend la polizia ha arrestato 2.564 persone in una ventina di città americane. E' il bilancio del Washington Post. Circa un quinto degli arrestati è finito in manette a Los Angeles. Le accuse includono la violazione del coprifuoco, furto e danneggiamento.