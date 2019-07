L’America vuole esportare il 50% di gas in più in Europa

6' di lettura

WASHINGTON - L'energia è un altro dei capitoli dell'America First di Donald Trump. «Il gas naturale liquefatto è una priorità per il presidente Trump e per il governo americano», secondo il segretario all'Energia Rick Perry.



Più petrolio e più gas

Gli Stati Uniti da tempo non erano così attivi nella produzione di oil & gas e negli investimenti alla ricerca di nuovi giacimenti. Trump lo ha ribadito di recente, durante una visita in Texas, lodando “il lavoro straordinario” fatto da Perry per rilanciare la potenza americana in questo settore. I primi frutti si vedono: nel 2019-2020 l'output petrolifero dei paesi non-Opec, che sono guidati dagli Stati Uniti, si stima in espansione di 2,2 milioni di barili al giorno stando ai dati del Dipartimento all'Energia.

La produzione petrolifera americana è arrivata a 12 milioni di barili al giorno nel mese di marzo: 1,6 milioni di barili in più rispetto a un anno fa. Sono cresciute anche le esportazioni di greggio made in Usa che nel gennaio 2019 hanno raggiunto i 2,5 milioni di barili al giorno (+90% rispetto all'anno prima).



Italia, Europa e Stati Uniti

Il segretario Perry a Washington ha aperto i lavori della due giorni di conferenza transatlantica “Italy, Europe and the Us: facing inevitable change in a smart way”. Un meeting organizzato ogni anno da Aspen Institute Italia nella capitale federale alla presenza di economisti, politici e personalità dei due paesi, importante per coltivare e far crescere le relazioni bilaterali.

Perry ha spiegato la strategia della sua amministrazione sul settore. Una strategia che ora, dopo l'aumento della produzione di greggio, punta a far crescere le esportazioni di gas Lng, con nuove bandierine a stelle e strisce da sistemare nel risiko geopolitico mondiale dell'energia. Una strategia, ancora, che parla di cooperazione e di rapporti privilegiati con i partner europei.

Aumentare l'export del 50%

L'attuale governo, si sa, ha già un rapporto privilegiato con l'amministrazione Trump e le aziende italiane sono chiamate a rispondere alla sfida di questa collaborazione transatlantica nell'oil & gas, parte di un mosaico più grande che coinvolge il made in Italy e i rapporti economici bilaterali. “Gli Stati Uniti – ha spiegato Perry, che prima di fare il ministro dell'Energia è stato governatore del Texas per quindici anni, dal 2000 al 2015 - esportano al momento gas liquefatto in 36 nazioni. Il nostro obiettivo è quello di espandere il mercato tanto da riuscire a collocare almeno la metà dell'incremento produttivo del 50% di gas Lng previsto al 2030”.