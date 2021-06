L’americana Etsy acquista Depop per 1,625 miliardi di dollari

3' di lettura

Grande fermetto nel settore dei market place digitali. Oggi è stato annunciato l’acquisto da parte dell’americana Etsy della ex startup italiana Depop. L’operazione riconosce alla società, fondata nel 2011 da Simon Beckerman nell’incubatore veneto H-Farm, un valore di 1,625 miliardi di dollari. Depop diventa così il secondo unicorno italiano dopo Yoox grazie ai numeri registrati lo scorso anno: le vendite lorde di merci sono state di circa 650 milioni di dollari, mentre i ricavi pari a 70 milioni di dollari. Entrambi i numeri sono risultati in aumento di oltre il 100% anno su anno.

L’amministratore delegato di Etsy, Josh Silverman ha sottolineato di vedere Depop come «la casa di rivendita per i consumatori della Generazione Z» e ritiene che ci sia un potenziale significativo per espandere l’attività nel prossimo futuro. D’altra parte il mercato del seconda mano nella moda negli Stati Uniti, ad esempio, viene stimato a 64 miliardi di dollari nel 2024.

Loading...

L’Italia in Depop

La startup è stata fondata nel 2011 da Simon Beckerman, nato a Milano nel 1974 da madre italiana e padre inglese. A tenere a battesimo i natali di Depop è stato l’incubatore veneto H-Farm, che ora al closing della cessione nel terzo trimestre del 2021 riceverà 6 milioni di dollari.

L'operazione, grazie alla clausola di earn out prevista negli accordi di exit, genererà per H-FARM un incasso di circa ulteriori 6 milioni di Euro con un ritorno di 15,5 volte rispetto all'investimento iniziale (pari a 792 mila Euro). La clausola di earn-out prevede il pagamento di un ammontare, a favore di H-Farm, pari al 35% del corrispettivo incassato dagli attuali venditori per la cessione delle azioni da questi acquistate da H-Farm in occasione degli accordi di exit, al netto dei costi di transazione riferibili all'operazione con Etsy.

Tanto è bastato per infiammare il titolo H-Farm a Piazza Affari. Le azioni viaggiano in rialzo del 17% circa. D’altra parte con l'incasso del corrispettivo dell'earn-out H-Farm realizza e supererà le aspettative del Piano Industriale presentato appena lo scorso 25 agosto 2020 nel quale erano previsti per il quinquennio 2020-2024 incassi da exit da startup per 1 milione di euro l'anno. Con questa operazione viene raggiunto e superato il traguardo con oltre 7 milioni di Euro (6 milioni dall'operazione Depop a cui si aggiunge il milione già realizzato nel 2020, complessivamente circa +50% rispetto al risultato previsto).