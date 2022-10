L’americana Globant acquisisce l’italiana Sysdata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Globan), società di servizi tecnologici nativa digitale, ha annunciato l’acquisizione di Sysdata, azienda bolognese attiva nella consulenza tecnologica e progetti IT. Il gruppo dell’America Latina con questa acquisizione entra per la prima volta nel mercato italiano e rafforza la sua presenza in Europa, come leader nella “Digital and Cognitive Transformation” per alcuni dei marchi più famosi al mondo, tra cui Google, Electronic Arts, Disney.

«Siamo entusiasti di accogliere il team di Sysdata nella famiglia Globant. Grazie alla loro forte cultura dell’innovazione, della qualità e della flessibilità, sono il partner perfetto per proseguire l'espansione della presenza di Globant in Europa. Insieme, saremo in grado di continuare a offrire un portafoglio di servizi e prodotti di altissimo livello per supportare le aziende nei loro processi di innovazione» ha dichiarato Martín Migoya, co-fondatore e CEO di Globant.

Dalla sua creazione, nel 1980, l’azienda bolognese ha sviluppato un’offerta di servizi e un ampio portafoglio clienti principalmente nei settori bancario, assicurativo, automobilistico, energetico e retail e conta oggi oltre 300 professionisti, 3 sedi (Bologna, Milano e Venezia).

«Sono orgoglioso del successo di Sysdata e sono sicuro che Globant sia il partner migliore per portarla al livello successivo. Desidero ringraziare tutti i clienti che hanno creduto in noi negli ultimi 40 anni e far sapere loro che da oggi, insieme a Globant saremo in grado di offrire loro una proposta rafforzata e unica per il mercato italiano» ha commentato Roberto Vecchione, fondatore e presidente di Sysdata.

A seguito dell'acquisizione, Vecchione lascerà le deleghe gestionali dell’azienda, ma manterrà un ruolo centrale come consulente. Gianmarco e Guido Vecchione, figli del fondatore, rimarranno impegnati nell’esecuzione del piano di espansione in Italia insieme a Marco Santulli (Cto), Gianluca Pogliani (head of digital) e al resto del team di Sysdata.