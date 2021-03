L'amico del cuore, toccante storia d'amore e d'amicizia

La regista dirige bene un cast in buona forma (la coppia protagonista è interpretata da Casey Affleck e Dakota Johnson), che contribuisce al risultato complessivo.Qualcosa scricchiola qua e là in termini di ritmo, ma la delicatezza del tocco basta a renderlo un prodotto da vedere.

Zack Snyder's Justice League

Toni completamente diversi sono quelli della nuova versione di «Justice League», film del 2017 di cui è da poco arrivata on-demand l'attesa “Director's cut” firmata da Zack Snyder, regista che aveva dovuto abbandonare il progetto originale nelle fasi di post-produzione a seguito di un grave lutto famigliare.L'unione dei tanti supereroi della DC Comics ha dato in questo caso esiti di gran lunga migliori del lungometraggio di partenza, poco coeso e ancor meno coerente, forse anche a causa del cambio di regia avvenuto in corsa.

In questo caso abbiamo una versione più dark, sicuramente nelle corde del suo autore, in cui si cerca di approfondire la psicologia dei tanti personaggi in scena.Lo spettacolo è senza dubbio soddisfacente per i fan del genere, ma l'infinita durata (circa 4 ore) lo rendono un prodotto comunque prolisso e ridondante per poter intrattenere come avrebbe voluto.Tra i personaggi più riusciti e “migliorati” rispetto al film del 2017, si segnala di gran lunga Cyborg, ma il vero limite in fase di scrittura sta in un villain ben poco interessante.

Tom & Jerry

C'era da aspettarsi di meglio invece dal nuovo film di «Tom & Jerry», straordinaria coppia comica d'animazione nata dalla mente di Hanna & Barbera.

Arrivato on-demand, questo lungometraggio a tecnica mista che unisce animazione e live action con una chiave estetica ben poco all'avanguardia, sa troppo di già visto e rischia presto di stancare.Il ritmo è sostenuto, ma le gag davvero riuscite latitano e il regista Tim Story gioca troppo sul sicuro, non rischia nulla e finisce per divertire solo a piccoli tratti.Peccato, perché un film di Tom & Jerry con le possibilità tecnologiche del cinema contemporaneo avrebbe potuto essere decisamente migliore. Nel cast, tra gli attori in carne e ossa, ci sono Chloë Moretz e Michael Peña.