L’ammiraglia ibrida ricaricabile Ds 9 sfida le berline premium tedesche

Grande cura è stata poi rivolta all’illuminazione interna e all’impianto audio specifico con quattordici diffusori. La DS 9 è per ora offerta con la sola unità plug-in hybrid da 225 cv abbinata ad un cambio automatico otto marce e alla trazione anteriore. La batteria da 11,9 kWh permette di percorrere fino a 50 km nel ciclo Wltp in modalità elettrica sia pure ad una velocità massima di 135 kmh oltre a disporre anche delle modalità Hybrid e Sport con regolazioni specifiche delle sospensioni e un feedback dedicato di sterzo e di acceleratore. La ricarica avviene tramite il sistema di bordo a 7,4 kW, con tempi di circa 90 minuti per un pieno d’energia. Entro fine anno la berlina sarà offerta in una variante da 250 cv e in seguito anche da 360 cv abbinata alla trazione integrale. La DS 9 può contare sui più recenti sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

Tra le dotazioni vanno citati il DS Drive Assist per il controllo di velocità, traiettoria e distanza di sicurezza attivo fino a 180 kmh, il DS Park Pilot automatizzato, il DS Night Vision, il DS Driver Attention e il DS Active Led Vision. L’infotainment è inoltre completato dalla MyDS App per la gestione da remoto e anche per la consultazione dei dati di bordo.

Siamo adatti a provarla a Ballocco, nello storico proving ground di usato per decenni da Fiat, Alfa e Lancia e che in questa occasione, per la prima volta è stato sfruttato dal nuovo gruppo Stellantis. un segno dei tempi che cambiano

Alla guida dell’unica variante al momento disponibile, la 225 cv la DS9 si fa appezzare per la fluidità e il dinamismo garantiti dalla potenza di sistema. L’arredamento interno modaiolo aggiunge, poi, un pò di pepe ad un’auto adatta soprattutto ai lunghi viaggi, dove lo spazio a bordo e il clima ovattato fanno la differenza. Buone le prestazioni così come i consumi purché non si esageri con l’acceleratore.

Un’alternativa, insomma, alle berline made in Germany offerta a pezzi a partire da 56.200 euro più che ragionevole viste le dotazioni di serie.