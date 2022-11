L’ammiraglia tedesca e il «Mini» suv inglese: Bmw punta sul green

Ascolta la versione audio dell'articolo

I marchi premium si stanno giocando la partita ai piani alti, quello delle ammiraglie, e tutti i brand puntano sull’elettrico in forza della transizione imposta dalla UE.

La tedesca Bmw, che sul fronte delle Bev ha anticipato i tempi con auto sofisticate come la i3 di oltre 10 anni fa, vuole stare al gioco dell’elettrico di nuova generazione mettendo adesso in campo anche la settima generazione della Serie 7, che dovrà vedersela con gli altri attori in gioco, come Tesla con la Model S (ormai anzianottta) al pari della tradizionale rivale. sempre tedesca, Mercedes Classe S.

Tuttavia, la casa dell’Elica ha voluto alzare la posta in gioco lanciando la prima berlina di lusso al mondo in grado di offrire la possibilità di scegliere tra tre tipi di propulsione: completamente elettrica, a combustione o,elettrificata; così da dare la possibilità anche ai più scettici dell’elettrico di guidare la nuova ammiraglia.

La nuova Serie 7 rispetta in pieno la filosofia Bmw che affida all’ammiraglia il compito di portare al debutto importanti novità confermando la strategia del brand di offrire unicamente la propulsione elettrica solo quando i tempi saranno realmente maturi ovunque. Infatti, nella gamma della nuova Serie 7 l’inedita versione elettrica i7 si affianca alle varianti con motori a benzina e turbodiesel ibridi a 48V e alla spina.

La i7 xDrive60 (la prima elettrica in arrivo) ha due motori elettrici che, insieme, sviluppano una potenza di 400 kW (544 cv) di potenza che ha una coppia massima di 745 Nm. I dati tecnici dicono che copre lo 0-100 km/h in soli 4,7 secondi ed è in grado di una velocità massima di 240 km/h. L’autonomia raggiunge oltre 600 km (dichiarati dalla casa in ciclo Wltp) grazie alla batteria agli ioni di litio da 105,6 kWh (netta 101,7 kWh).