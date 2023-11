Lisa Franchetti confermata a capo della Marina Usa: prima donna a ricoprire questo incarico

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Senato americano ha confermato l'ammiraglio Lisa Franchetti a capo della Marina Usa, prima donna a ricoprire questo incarico. Il presidente americano Joe Biden l'aveva nominata lo scorso 21 luglio, facendo di Franchetti anche la prima donna ad entrare negli Stati Maggiori Riuniti.

Nello scegliere Franchetti per succedere all'ammiraglio Mike Gilday, Biden non ha seguito la raccomandazione del capo del Pentagono, Lioyd Austin, che aveva indicato per l'incarico l'ammiraglio Samuel Paparo, che invece è stato nominato dal presidente comandante dell'Indo-Pacifico. Per diventare operativa, la nuova nomina militare necessitava della ratifica al Senato.

Loading...

Per mesi il senatore repubblicano Tommy Tuberville ha bloccato tutte le nomine militari per protestare contro le misure adottate dal Pentagono (video) per proteggere il diritto di aborto delle donne in divisa. “Quello che sta facendo il senatore Tuberville non solo è sbagliato, è pericoloso”, aveva dichiarato Biden riferendosi al fatto che si stanno lasciando scoperti posti chiavi per la difesa nazionale.

Lisa Marchetti Primo capo donna della Marina Usa L'ammiraglio Lisa Franchetti (Photo by Chief Petty Officer Jonathan Bar / HANDOUT / AFP)

Veterana navale da 38 anni, ex capo della sesta flotta statunitense e delle forze navali statunitensi in Corea del Sud, Franchetti ha anche prestato servizio per due anni come comandante del gruppo d'attacco di una portaerei. Franchetti è la seconda donna ad essere promossa ammiraglio a quattro stelle e il presidente della commissione per i servizi armati del Senato Jack Reed, l'ha definita un “pioniere”, una innovatrice.