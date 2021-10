L’anatra zoppa della Fed

I primi a tifare per uno superamento del blocco legislativo sono certamente i banchieri della Fed. Perché, parafasando Paolo Baffi, se la catena delle relazioni economiche e finanziarie entra in stato di tensione, l’anello debole, prima o poi, è quello della moneta. Prendiamo un esecutivo – come quello Biden – che debba a ogni costo sostenere una ripresa economica che oggi sembra meno robusta di quello che sembrava ieri. È una situazione in cui la politica ha bisogno di una banca centrale che sia assolutamente accondiscendente.

Traduzione: la liquidità deve rimanere abbondante, i tassi mantenersi vicino allo zero, gli annunzi confermare tale orientamento. Altrimenti, le frizioni tra la politica e la banca centrale sono destinate ad aumentare.

Sarà un caso, ma lo stesso giorno e nella stessa sede in cui la Yellen rilanciava il suo grido di allarme, la senatrice democratica Elizabeth Warren sferrava un attacco frontale contro Jay Powell, definito «un uomo pericoloso», quindi inadatto a svolgere un secondo mandato come presidente della Fed, visto che il primo scade il prossimo febbraio.

La motivazione esplicita riguarda la condotta di Powell come responsabile della politica di vigilanza sulle banche, che avrebbe dovuto essere, secondo la senatrice Warren, molto più severa. Ma è indubbio che un presidente Powell indebolito da critiche, per giunta provenienti dalla parte democratica, potrebbe favorire un suo atteggiamento accondiscendente nella politica monetaria.

Sarebbe una dimostrazione che la distinzione tra potere esecutivo e potere legislativo non è detto che si mostri sempre valida, soprattutto quando la contesa politica alza i suoi toni. Aggiungiamo che, un giorno prima la famosa audizione, due membri del consiglio della Fed – Eric Rosengren e Robert Kaplan – hanno rassegnato le proprie dimissioni, a seguito di una indagine sui rispettivi investimenti finanziari, e relativi conflitti di interessi. Oggi la Fed appare un’anatra zoppa. Non è una buona notizia per nessuno.