L’andamento della reddittività preoccupa l’industria di marca

Cautela sulla redditività dell’industria di marca. Secondo l’Osservatorio Congiunturale Centromarca realizzato da Ref Ricerche su un campione di top manager di imprese associate solo il 23% prevede un aumento dei profitti e per la metà saranno stabili rispetto al 2022. Questo sentiment è la diretta conseguenza delle pressioni sui costi di produzione e dell’energia che nel 2022 ha portato il 6% delle industrie associate a produrre in perdita e il 43% a registrare profitti in riduzione, in misura superiore al 10% nel 22% dei casi. La dinamica dei prezzi registrata in questi mesi è dovuta all’esigenza di scaricare a valle gli extracosti sostenuti. Nuove tensioni sui costi di produzione potrebbero creare difficoltà alle aziende, anche alla luce del fatto che il ricorso al credito è più oneroso per effetto dell’aumento dei tassi di interesse. Tra le note positive l’indagine non evidenzia problemi di liquidità, considerata adeguata alle esigenze dell’attività corrente dal 75% delle aziende. Tra le altre cose l’Osservatorio di Centromarca, a cui sono associate circa 200 grandi aziende che producono beni di largo consumo confezionato con giro d’affari di 58 miliardi di euro, un valore aggiunto di 11 miliardi di euro e occupano direttamente quasi 100mila addetti, conferma l’andamento debole della dinamica dei consumi nei primi mesi del 2023. Dal confronto con lo stesso periodo del 2022 cresce dal 21% al 34% la percentuale di quanti segnalano un arretramento delle vendite, mentre si riduce (dal 53% al 41%) lo stock di aziende che registrano un aumento. Le scorte si mantengono “nella norma” per il 67% delle aziende, “troppo alte” per il 16% e “troppo basse” per il 17%.

Le prospettive appaiono prudentemente positive: la percentuale del campione che ritiene probabile un aumento delle vendite nei prossimi sei mesi passa dal 17% al 36% e quella di coloro che considerano possibile una riduzione dal 39% al 28%. Per il 96% degli intervistati i livelli occupazionali dovrebbero mantenersi stabili. Restano sotto stretta osservazione i prezzi dell’energia: l’84% del campione afferma che la fase più intensa delle tensioni è stata superata, ma considera che i costi si attesteranno su livelli superiori rispetto a quelli prevalenti prima del conflitto in Ucraina. Centromarca valuta positivamente la scelta del Governo di tagliare i contributi a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio bassi, per un valore di oltre tre miliardi di euro a valere sul periodo maggio - dicembre 2023. «È un contributo al sostegno del potere d’acquisto - sottolinea Vittorio Cino, direttore generale di Centromarca -. Ed è un’ulteriore risposta alle richieste avanzate dalle aziende industriali e distributive in una fase di particolare debolezza della domanda. Ora auspichiamo la concretizzazione di altri interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Per esempio il taglio della pressione fiscale e il varo di provvedimenti che favoriscano gli investimenti e la crescita dimensionale delle aziende».