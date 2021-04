Vaccini, Regione per Regione ecco chi ha frenato di più a Pasqua

3' di lettura

Le vaccinazioni si fanno con gli orari degli sportelli in banca. Alcune, poche, aperte di sabato. Ma di domenica c’è solo il bancomat. Fuor di metafora, l’andamento della campagna vaccinale contro il coronavirus ormai subisce sempre una battuta d’arresto durante i fine settimana. I dati sono inequivocabili e preoccupanti. Perchè in contrasto con le indicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, generale Francesco Figliuolo: nel rispetto delle categorie prioritarie, bisogna vaccinare tutti il prima possibile. Ma sul territorio più di qualcuno se la sta prendendo comoda.

Il crollo a Pasqua

Dopo tutte le raccomandazioni, l’auspicio di arrivare il prima possibile alle 500mila dosi al giorno - un obiettivo di valore nazionale, non va certo a vantaggio di qualcuno - trova a Pasqua un dato vaccinazioni desolante. In base ai numeri Lab24IlSole24Ore, il 4 aprile sono state fatte 92.734 somministrazioni (43.707 Pfizer/BioNTech; 11.552 Moderna; 37.475 AstraZeneca) con un calo del 57% rispetto alle 211.161 del giorno precedente e del 64% in confronto alle 251.663 del venerdì santo. Il lunedì di Pasquetta, nonostante il giorno festivo, una prima ripresa con 160.628 dosi somministrate.

La mappa del vaccino in vacanza

Secondo il data base del ministero Salute, alcuni casi tra le regioni sono clamorosi. In Basilicata il giorno di Pasqua sono state fatte 62 dosi di vaccini. In Molise 72. In Friuli Venezia Giulia sono state 854, in Umbria 857, in Liguria 545. Nella provincia autonoma di Trento, due dosi. E 52 in quella di Bolzano. Molto meglio la Valle D’Aosta, con 274 dosi somministrate domenica scorsa. Anche la Sardegna non corre con sole 401 dosi in più rispetto al sabato prima.

Segno negativo nei fine settimana

L’andamento in calo nei week end è ormai una costante. Domenica 28 marzo sul territorio nazionale si sono fatte 159.703 dosi di vaccini. Il giorno prima erano state 235.279, il venerdì precedente 261.379, quasi 100mila in più rispetto a due giorni dopo. La settimana prima, il 21 marzo, sempre domenica, le dosi ammontavano a 128.464, mentre il sabato e il venerdì erano ai livelli di 172mila unità. E se il 14 marzo, domenica, le dosi erano 104mila circa, il 13 dello stesso mese il totale era 174mila e il 12 arrivavano a 207mila. Segno, insomma, di come la vaccinazione si prende una pausa più che indebita tra sabato e domenica. Stop deciso sul territorio, tra asl e Regioni.

Le dosi disponibili nelle Regioni

Un altro dato in tendenza opposta rispetto a un diffuso dichiarare e sentire riguarda i dati dei vaccini disponibili per le Regioni. Queste ultime a più riprese hanno lamentato la scarsezza delle consegne e delle dosi. Raccontano invece altro i dati aggiornati alle ore 6.30 del 6 aprile del ministero della Salute (https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/) . Le somministrazioni in totale sono state 11.252.066 con un totale di persone vaccinate pari a 3.481.428. Ma le dosi distribuite alle Regioni sono 14.136.480 con una percentuale non esaltante del 79.6% di vaccini fatti rispetto ai consegnati. Calabria e Sardegna fanalini di coda con una percentuale di poco più del 72%.