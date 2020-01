L’Anf sul mercato dei servizi legali: non focalizzarsi solo sull’equo compenso

Per esempio, l'indifferibile necessità di un ripensamento del ruolo e delle funzioni degli ordini trova conferma nella circostanza che, nel recente passato e tutt'oggi, misure (da noi sempre caldeggiate) per una nuova e migliore organizzazione del lavoro fuori e dentro la giurisdizione, quali l'avvento delle società di capitali tra avvocati e la necessità delle aggregazioni multidisciplinari e dell'introduzione della figura dell'avvocato dipendente di altro avvocato, hanno incontrato e incontrano la forte resistenza degli ordini che, in nome dell'integrità della professione e del requisito dell'indipendenza dell'avvocato, in realtà lo privano di nuovi strumenti e opportunità.

E invece, proprio l'indagine conoscitiva appena conclusa ha evidenziato che le specializzazioni vanno di pari passo con le aggregazioni professionali perché assicurano più servizi legali specializzati.

Quindi, aggregazioni, collaborazioni professionali, figura dell'avvocato dipendente di altro avvocato (c'è una realtà dimensionale nel mondo della professione forense, quella della figura dell'avvocato dipendente di un altro avvocato – pari, sulla scorta dei dati evidenziati da Cassa forense, a 30.000 unità – che va regolata al più presto) e specializzazioni, accompagnate da una politica fiscale adeguata, rappresentano un punto di partenza e di svolta in quanto sono fattori, da un lato, di crescita per gli avvocati e, dall'altro, di soddisfazione per le persone, i cittadini e le imprese che a noi si rivolgono.

E poi, un altro passo in avanti lo si potrebbe fare riconoscendo soggettività giuridica ai contratti di rete tra professionisti, oggi prevista solo per le reti miste (composte, cioè, da un professionista e da un'impresa iscritta alla Camera di Commercio).



Eppure, proprio sul fronte delle aggregazioni e delle collaborazioni ci troviamo dinanzi ad una politica e ad un legislatore che, non solo sul piano fiscale, le ignorano e addirittura le disincentivano. Il regime forfettario sicuramente é una novità dal punto fiscale a sostegno della professione, é un peccato però che non sia prevista per tutte le forme in cui la professione può essere esercitata. Per il secondo anno consecutivo, infatti, con il regime forfettario, solo gli studi mononucleari possono godere di una fiscalità agevolata, dunque rivelandosi una forma dissuasiva implicita alla formazione di studi più articolati e all'organizzazione del lavoro in forma strutturata e multidisciplinare.



È evidente, quinsi, la necessità di una discussione capace di fare breccia nell'azione di governo della politica e del legislatore, per evitare che queste riflessioni cadano nel vuoto; focalizzarsi unicamente sull'equo compenso distoglie l'attenzione da altre necessità e opportunità per la professione.



* segretario generale Anf