L’Angola lascia l’Opec (e la Nigeria è tentata dal seguirla)

«Pensiamo che l’Angola in questo momento non abbia nulla da guadagnare restando nell’Organizzazione e in difesa dei nostri interessi abbiamo deciso di andarcene», ha commentato il ministro delle Risorse naturali, Diamantino Azevedo. E ancora: «Quando si fa parte di un’organizzazione, ma i nostri contributi e le nostre idee non sortiscono alcun effetto, allora la cosa migliore è ritirarsi».

La querelle con i Paesi africani all’Opec era venuta alla luce al vertice dello scorso giugno, quando l’Arabia Saudita – messa sotto pressione dagli Emirati arabi uniti – aveva forzato la mano per far approvare al gruppo un riordino delle quote che rispecchiasse meglio la capacità di produzione.

Abu Dhabi era riuscita a strappare una quota più alta, come chiedeva da tempo, mentre diversi Paesi africani avevano accettato obtorto collo di sottoporsi a una valutazione indipendente (da parte di IHS Markit, Wood Mackenzie e Rystad Energy) in vista di un possibile ridimensionamento. Il verdetto degli esperti, che doveva essere recepito al vertice Opec di novembre, non è stato accolto a cuor leggero e sono iniziate lunghi e difficili negoziati, che hanno costretto a rinviare il meeting di quattro giorni.

L’Angola – che aveva subito un taglio della quota di 350mila barili al giorno, a 1,1 mbg, poco meno di quanto estragga oggi – si era subito ribellata pubblicamente: «Produrremo più della quota determinata», aveva proclamato il governatore Opec Estevao Pedro a poche ore dal vertice, accennando anche alla possibile uscita dal gruppo («È decisione che spetta alle massime autorità»).

Nella stessa riunione l’Opec aveva preso decisioni indigeste anche per la Nigeria: una decurtazione di 250mila bg della quota, che è scesa a 1,5 mbg. Forse Abuja non volterà le spalle all’Organizzazione (molti analisti lo escludono), ma nel Paese africano il dibattito sull’opportunità di farlo si è ormai acceso, a livello politico e sui media. L’idea non è più un tabù.