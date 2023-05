L’anima africana bacia il sound dell’Europa

Con un’anzianità di servizio di una decina di anni occupano caselle di rilievo nella musica d’oggi: l’una, Aurora, 1996, per uno stile onirico, evocativo, in punta di voce, con il suo elettropop boreale, l’altra, Fatoumata, 1982, di slancio, da un universo più ambizioso che nel lavoro appena uscito, London KO, prodotto dall’esuberante leader dei Blur, Damon Albarn, si offre come anello di congiunzione tra l’esorbitante ricchezza musicale del suo Paese e le leggi di un sound contaminato (ad arte) con l’Africa. L’operazione mandata in porto da Albarn, non nuovo a scorrerie nel continente nero (l’eccellente Mali music del 2002) si rivela rispettosa e di grande acutezza nel mettere a tavola, insieme alla Diawara, anche il soul Usa di Angie Stone, il pianoforte cubano di Roberto Fonseca, e poi un coro di bambini, un rapper ghanese, l’afrobeat nigeriano. Bamako chiama Londra, a dimostrare come pure in musica sia preferibile edificare ponti, piuttosto che muri.

Il programma ravennate si spalanca poi alla bontà tutta da indagare di altre invitanti pozioni: come l’esecuzione dell’ultimo progetto mandato in porto da Frank Zappa, poco prima della scomparsa. The yellow shark venne esportato in Germania e Austria per poche repliche nel settembre 1992, alla presenza dell’autore già debilitato dalla malattia: una partitura complessa, con echi delle stagioni rock di Zappa, opportunamente rivisitate e affidate alla maestria dell’Ensemble Modern, nel ruolo che stavolta toccherà al Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista (9 giugno).

Dopo l’incursione tra le memorie zappiane, altre date da appuntare in agenda: la Filarmonica Toscanini insieme a Kristian Järvi e a Stefano Bollani, per la prima assoluta della sinfonia Doctor atomic di John Adams (30 giugno), e poi, a premiarne le divagazioni rock, i perugini Fast Animals and Slow Kids con l’Orchestra La Corelli diretta dal maestro Carmelo Emanuele Patti (22 luglio).

Infine, fra commistioni all’insegna del famolo strano la pennellata jazz, in tutta sicurezza, del quintetto del chitarrista bostoniano Mike Stern (1953): uno degli alunni di Miles Davis, alla sua corte nei dischi elettrici di inizio anni Ottanta, estro e talento al servizio di una fusion senza età (23 luglio).

