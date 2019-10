L’anima gemella del brand: così rinasce il comarketing

Nuove frontiere di business. Soltanto nel mercato americano oltre il 60% dei consumatori scopre nuovi prodotti e servizi grazie ai canali digitali. Un dato che sale all'85% in presenza di millennial. Così ha descritto il nuovo panorama competitivo la società di consulenza Bain & Company. «In passato commercializzare i prodotti di consumo appariva come una elegante partita a tennis. Oggi siamo di fronte ad una competizione di arti marziali miste, con nuovi concorrenti e una complessità senza precedenti di canali, contenuti, partner», hanno scritto gli analisti americani. Anche per questa ragione il comarketing crescerà ancora. Perché i mercati non hanno fame di prodotti, ma di offerte ricche di significato. Ne è convinto Mattiacci: «Il comarketing intercetta le esigenze di efficienza dei modelli di business e può consentire di costruire offerte nuove a minori costi e su livelli premium di prezzo, peraltro con minori rischi di fallimento».

Tre casi sotto la lente

Diesel-Coca Cola: collezioni griffate nel segno del riciclo

Fuori dagli schemi, fuori dagli show room, fuori dai canali convenzionali. Così due colossi mondiali come Diesel e Coca-Cola hanno stretto un’alleanza nel segno del recycling. Tutto ruota attorno alla loro capsule collection realizzata con materiali riciclati per una campagna di lancio firmata da Publicis Italia. Il progetto si chiama The (Re)Collection: la collezione incorpora materiali come il PET riciclato derivato da bottiglie di plastica e cotone riciclato. I due brand hanno scelto di invitare le persone ad andare a prendere la capsule collection direttamente dove è nata. Ossia nei cestini per la raccolta differenziata. Primo opening sul marciapiede delle gallerie Lafayette a Parigi.

Top brand. La campagna Diesel-Coca Cola per la capsule collection

Louis Vuitton-Bmw : alleanza di lungo corso in viaggio per il mondo

È stata una delle campagne di maggior successo nel panorama globale del co-marketing, nata nel 2014 e proseguita negli anni. Un’idea che ha fatto il giro del mondo: così Louis Vuitton, brand d’eccellenza e da sempre accostato al concetto del viaggio, ha collaborato con la serie BMWi. Obiettivo: creare un set di bagagli in fibra di carbonio, realizzato su misura per il concept dell’auto BMWi8. Il set, composto da quattro esclusivi modelli tra borse e valigie, è stato progettato per seguire la linea delle auto sportive. Ogni pezzo richiama la tradizione artigianale, integrandola con l’innovazione: sono nate così borse e valige di qualità, inserite nel comfort di un viaggio in auto.

A tutto lusso. La linea di bagagli Louis Vuitton realizzata con BMWi8

Sofia Viscardi -Theshow: anche gli youtuber fanno squadra

In comune hanno i natali milanesi e il legame autentico con la community. Poi lei è una youtuber e scrittrice ventunenne, mentre loro sono un duo di youtuber formatosi sei anni fa e che ha importato dall’America scherzi e candid camera. Così Sofia Viscardi e i theShow hanno deciso di fare co-marketing, consuetudine oggi sdoganata tra i creator. Obiettivo: far crescere e diversificare la community. Si tratta di una delle collaborazioni più riuscite promossa da Show Reel Factory e sviluppata su più piattaforme. Alleanze condivise e dichiarate: così theShow è entrato in challenge sul canale di Sofia Viscardi e Sofia ha partecipato alle candid camera sul loro canale.