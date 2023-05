L’anima infusa orienta le scelte: essere oggi manager poeti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La poesia viene relegata a biblioteche e scuole, ma ha molto da dire anche a chi fa impresa, a chi gestisce persone, progetti, processi. Siamo chiamati a fare, ad agire, ad essere manager poeti. Ho conosciuto Lucilla Giagnoni a teatro. Conoscerla a teatro è stato essenziale, perché lei è nata in teatro. È quel posto in cui si manifesta tutta la sua bellezza, tutta la sua luce.

Pensate se potessimo scegliere di incontrare le persone sempre nel nostro “luogo di nascita”. Pensate se, insieme alle esperienze professionali precedenti e alla RAL, potessimo indicare sul CV il nostro luogo perfetto in cui sostenere un colloquio di lavoro: quanto riusciremmo a mostrare di noi dalla cima di un montagna o da quel campo da calcio in cui ci sentiamo per davvero e completamente noi stessi?

Lucilla Giagnoni - attrice, autrice e poetessa - mi ha offerto uno sguardo nuovo su un tema ostico, che oggi voglio riproporvi non per tanto per annoiarvi, ma per condividere anche con voi lo stesso sguardo. È facile parlare delle cose che hanno confini netti e definiti, è facile commentare classifiche e dati. Ma di ciò che non ha numero, non ha peso, non ha limitazioni, parlare è difficile. Correva l’anno 1901 e a un medico statunitense, Duncan MacDougall, venne in mente di misurare il peso dell’anima, dimostrandone intrinsecamente l’esistenza. Secondo MacDougall, al momento del trapasso il corpo umano avrebbe perso un certo peso (21 grammi, il peso della sua anima, appunto) libera di migrare verso altri luoghi che non fossero le spoglie mortali.

L’esperimento di MacDougall è un piccolo vizio che abbiamo anche noi, che lavoriamo nel management dei processi e soprattutto nel management delle persone. Tentiamo deliberatamente di applicare metri di giudizio definiti e tabelle di classificazione per tentare di categorizzare ciò che non può stare chiaramente in una cella di Excel.

Non preoccupatevi, è un riflesso istintivo ed è soprattutto un’operazione di semplificazione che, a volte, è necessario e doveroso operare per riuscire a portare a termine il nostro lavoro con efficacia. Ma se proverete ad ascoltare, a guardare lentamente, capirete che spesso le cose parlano. Si annunciano, testimoniano la loro presenza. Guardate siamo qui! E ci guardano, indipendentemente da come le guardiamo noi.