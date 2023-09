L’anima magica dello Yucatan nel nuovo Maroma

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Prova a mettere due gocce di questo miele negli occhi. Brucia forte per qualche minuto, ma quando li riaprirai non avrai più bisogno degli occhiali»: a parlare è Cecilia, che cura le api melipona della Fundación Selva Maya, una ong che salvaguarda la foresta nei dintorni di Cancún. Questa specie, innocua e indifesa perché priva di pungiglione, produce un miele prezioso dalle molteplici proprietà: «Un cucchiaino al mattino contribuisce anche alla fertilità», testimonia Cecilia, madre di ben otto figli.

Se non siamo propensi a credere nei miracoli, è la ricerca a riconoscere che il miele di melipona, ricco di enzimi e aminoacidi, è un’ottima cura oftalmica ed è un ingrediente prezioso per i cosmetici antietà. Al punto che Guerlain ha adottato cinque arnie nella nuova Spa del Maroma, il resort del gruppo Belmond (entrambi sono marchi del gruppo Lvmh) ristrutturato e riaperto lo scorso agosto in Riviera Maya.

Non è facile entrare subito nel realismo magico del Messico, terra di sciamani, cerimonie propiziatorie e divinità pagane. Ma è inevitabile, anche quando si varca il regno delle vacanze a cinque stelle, tra piscine ombreggiate dalle palme e maggiordomi in bianco. Anzi, il Maroma vuole essere un portavoce fedele della cultura e delle tradizioni Maya, in molte forme. Per esempio, il rispetto tributato agli aluxes, i folletti che proteggono la foresta: per loro sono state costruite casette in miniatura, che forniscono un riparo, vivande e acqua. «È impossibile vederli, ma sappiamo che ci sono. E prima di iniziare qualunque progetto è meglio chiedere loro il permesso - sostiene Lupita Aguilar, giornalista di un importante quotidiano di Città del Messico e testimone orgogliosa delle leggende popolari -. Se non lo fai, sono guai». E racconta che una volta un ponte sarebbe crollato perché gli ingegneri avevano ignorato la regola, tacciandola di superstizione: «Gli aluxes sono esseri tranquilli e benevolenti. Perché non rispettarli, in ogni caso?».

All’inaugurazione del resort una sciamana con una corona di piume in testa ha sparso incenso sui primi ospiti e su una composizione di frutta, fiori e mais per omaggiare la pachamama (la Madre Terra, in lingua quechua) affinché assicurasse benessere e prosperità. Il rituale si è svolto sulla spiaggia di cipria bianca, davanti a una piramide che ricorda in miniatura quella famosissima di Chichén Itzá, un sito archeologico che si estende per circa 3 km quadrati e culmina nella piramide di Kukulkan, patrimonio Unesco: lì si fa il baño de temazcal, un rituale purificatore precolombiano che libera dalle tossine e le rilascia in mare, un po’ come accade negli hammam e nelle saune delle nostre Spa.

La tradizione si respira in ogni angolo del Maroma, con gli edifici bassi, bianchi e senza angoli collegati da archi e giardini. La sua storia è romantica: alla fine degli anni Settanta l’architetto José Luis Moreno vide una spiaggia meravigliosa ma inaccessibile, protetta da una fitta piantagione di palme da cocco, e la comprò. Qualche anno dopo si sposò con la giornalista americana Sally Shaw e insieme costruirono lì una piccola casa per viverci alla Robinson Crusoe. Nel 1988 un uragano la travolse e i Moreno ne costruirono una più grande, che nel 1995 aprì come hotel per pionieri del lusso a piedi nudi, quando la zona non era ancora nel radar del turismo internazionale.