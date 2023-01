L’anima verde di Rotterdam in dieci tappe tra architettura, design e tanta creatività

Rotterdam è una metropoli giovane e dinamica che continua a svilupparsi rapidamente. Grattacieli scintillanti, un porto imponente, ristoranti e mercati alimentari alla moda, musei rinomati, attrazioni e festival sono il risultato di una mentalità aperta e vivace, volta all’innovazione. Gli abitanti non rifuggono dalle sperimentazioni. Anzi, le cercano. Seconda città più popolata dei Paesi Bassi, vi convivono 170 nazionalità diverse richiamate anche da questo importantissimo centro commerciale che ruota intorno ad uno dei porti più trafficati al mondo. Qui, dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è stato dato un taglio netto al passato preferendo l’architettura moderna. E il visitatore viene così sorpreso da tante nuove iniziative: da un giardino cittadino su un tetto agli echi di un festival musicale ambientato nel porto, da una birreria in un vecchio magazzino ad alberi che galleggiano sull’acqua, fino a una vecchia piscina magicamente trasformata in un laboratorio del futuro. Ecco dieci esperienze per apprezzarla al meglio.

