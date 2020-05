L’anno azzoppato della moda: il Covid-19 erode fino al 30% dei fatturati La regione è punto di riferimento produttivo: ma anche per il retail, gli showroom, la comunicazione, la sfilate e gli studi fotografici. L’impatto riguarda l’intera filiera di Giulia Crivelli

Il Covid-19 ci cambierà per sempre. Affermazione sentita fin dai primi giorni della crisi, che a questo punto appare degna di monsieur La Palisse. Per il tessile-moda-abbigliamento e in particolare per quello lombardo, gli effetti della pandemia saranno maggiori rispetto ad altri settori perché multipli. La Lombardia è la regione più importante per il settore: se infatti la Toscana e, in misura minore, regioni come Marche, Puglia e Veneto, ospitano distretti e mini-filiere, è questa regione che possiede il campione più vasto e completo di ogni attività connessa al tessile-moda-abbigliamento. Fabbriche, laboratori artigianali, centri logistici, certo. Ma anche centri commerciali di nuova concezione, retail di lusso, multimarca innovativi. E poi le settimane della moda di Milano (quattro all’anno) e fiere di riferimento a livello europeo, dalle calzature ai gioielli, dal tessile alla pelletteria e concia. Non solo: dietro alle sfilate, la punta dell’iceberg dell’intero sistema del made in Italy di media e alta gamma, c’è un sistema, la cui capitale indiscussa è Milano, di showroom (diverse centinaia), studi di posa, agenzie pubblicitarie e comunicazione. Tutto congelato da circa due mesi. O almeno, tutto rallentato al punto da essere sparito dal radar delle persone.

Presente e immediato futuro

La parte a monte della filiera, quella manifatturiera, in alcuni casi non si è mai fermata (o per deroga o perché ha riconvertito la produzione, ad esempio a mascherine e camici, pur di non fermare del tutto le macchine e le persone) e ora è ripartita, seppure a rilento per via delle misure di sicurezza (nelle foto in alto, uno stabilimento del gruppo Prada, che ha riavviato la produzione il 4 maggio). La parte centrale e a valle della filiera, dalla distribuzione ai negozi, per arrivare ai servizi, è stata di fatto congelata. Le vendite di abbigliamento e accessori sono crollate: sia per la chiusura dei negozi fisici, sia per un comprensibile calo del desiderio nei confronti di un bene che sicuramente non è di prima necessità e che oltre a tutto, non potendo uscire di casa, perde la sua funzione. Pratica, ma anche decorativa. Non servono giacche o scarpe coi tacchi o, per gli uomini, cravatte o camicie all’ultima moda, per lavorare da casa. E cade completamente la motivazione a coltivare un’immagine, per sé e per gli altri, se l’unico specchio che abbiamo è quello domestico. La necessità di distanziamento sociale e la paura che persino vestiti e scarpe potessero veicolare il virus ha portato inoltre al quasi annullamento delle attività di comunicazione.

Il salvagente digitale

Certo, come per l’export, la rivoluzione digitale in cui siamo immersi – che non era ancora tale durante le precedenti crisi, la Sars del 2003-2004 e quella iniziata nel 2008 con il fallimento di Lehman Borthers – ha fornito e darà ancora strumenti utili. Il canale digitale (e-commerce) ha funzionato da salvagente: i siti dei grandi brand e dei negozi multimarca, le piattaforme come Yoox o Net-a-porter e i marketplace (Amazon, Zalando e molti altri) non si sono quasi mai fermati. O almeno non hanno mai smesso di rispondere alle richieste dei clienti e di raccogliere ordini. Ma non si tratta , l’abbiamo detto, di acquisti di prima necessità, come i beni alimentari. Non ci sono ancora dati certi, ma stando all’Osservatorio Netcomm, l’e-commerce di moda, in volume, è addirittura calato durante il lockdown. Non si è però azzerato. E questo è un bene, perché è servito a mantenere un contatto con i clienti. Anzi, volendo vedere un aspetto positivo, i dati indicano che molte persone che non avevano mai comprato abbigliamento o accessori online, per ritrosia culturale o tecnologica, lo hanno fatto. Clienti da coltivare. Internet ha aiutato pure i servizi: anziché negli showroom fisici, le presentazioni sono state fatte in modo virtuale. Idem per i press day, quegli appuntamenti riservati agli operatori che mettono in contatto i media con le novità di stagione. Persino i casting delle modelle sono diventati digitali e quel genio di Carine Roitfeld, ex direttore di Vogue France si è inventata una sfilata (benefica) virtuale. Ripetiamo: la tecnologia aiuta, ma non è perfetta. Quanti di noi hanno provato la frustrazione di un collegamento che cade, di una voce che all’improvviso gracchia o sparisce, di un messaggio di errore sullo schermo? Quanti di noi hanno pensato: dal vivo è un’altra cosa. Altro che Zoom.