L'anno di Boris vissuto molto pericolosamente

Lui non è cambiato, il suo ruolo però sì, è il primo ministro di una delle nazioni del Gruppo dei Sette, chiamato a tenere unito il Paese davanti alle sfide del 2020. Che non è soltanto l'anno del Covid-19 e della transizione della Brexit dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, avvenuta formalmente il 1° febbraio scorso. A dicembre ci sono state le elezioni anticipate, che hanno sì rafforzato il suo mandato, ma l'hanno anche portato, a Brexit avvenuta, a un massiccio rimpasto di governo a metà febbraio ribattezzato dalla stampa «il massacro di San Valentino».

L'anno nuovo era iniziato con il targeted killing del generale iraniano Qassem Soleimani, deciso dal suo alleato principale, Donald Trump, senza consultarlo. Quindi, il Coronavirus. Il premier salta – anzi ignora, secondo quelli che l'accusano di aver gestito l'infezione come una febbriciattola – ben cinque riunioni Cobra (il comitato d'emergenza per le crisi nazionali) nelle decisive settimane tra gennaio e febbraio; poi si rende protagonista di una sconsiderata fuga in avanti sull'immunità di gregge, durata pochi giorni per le roventi critiche degli esperti.

A seguire: il ricovero d'urgenza in ospedale, interpretato da alcuni come nemesi; le difficoltà nella gestione del lockdown e delle sue conseguenze economiche; le fragilità emerse nel sistema sanitario nazionale; il consigliere più fidato, Dominic Cummings, “evaso dalla quarantena”. E al di là del Coronavirus? Mentre i negoziati per la Brexit non decollano, i riottosi del Partito conservatore lo stanno spingendo a mettere fine all'idillio nei rapporti con la Cina, mentre serpeggiano le tensioni su dossier caldi come Hong Kong e 5G.

In un duro articolo di inizio giugno sul Times, Matthew Parris, deputato conservatore negli anni di Margaret Thatcher a Downing Street e poi pluripremiato giornalista (è editorialista anche sullo Spectator), invitava a non farsi illusioni. Non è colpa del Covid-19 che l'ha colpito se Boris Johnson, come si legge spesso, non si è ancora ripreso totalmente e se non ha una visione strategica: il premier «non ha mai avuto una visione strategica», «la sua capacità di concentrazione è sempre stata debole», «non è mai stato questa creatura leggendaria di cui ora vediamo solo una misera ombra».

Almeno,in questa fase ha compreso che non è il momento di mettere in mostra le sue doti di intrattenitore, nota Parris, che invita il Partito conservatore a chiedersi se Boris Johnson sia il leader giusto per una fase segnata «da forte disoccupazione, fallimenti diffusi, casse del Tesoro vuote e confronti umilianti su scala internazionale». Simili osservazioni le ha mosse Alastair Campbell, oggi in imbarazzo a definirsi britannico. Sul Foglio ha raccontato di conoscere Johnson da quando entrambi erano giornalisti: «Quando sono diventato il portavoce di Tony Blair, ogni tanto si presentava ai miei incontri con la stampa sbuffando e facendo battute: non prendeva appunti né provava a difendere i resoconti che si era inventato, come i piani di Bruxelles per permettere solo preservativi di un'unica misura, per vietare le patatine con sapori diversi, o sulla curvatura delle banane».