L’anno che verrà: dalle Borse al fisco, dal lavoro al Covid, 12 scenari per il 2023

Come andranno le Borse nei prossimi mesi, sospesi tra guerra, inflazione e cripto-asset sulle montagne russe?

Le banche centrali continueranno ad alzare i tassi per frenare la rincorsa dei prezzi?

E i nostri r isparmi? Dove conviene investire per proteggere il nostro portafoglio?

Se usciamo dalla sfera dei mercati incombono temi altrettanto decisivi, e in parte intrecciati, che attraversano le nostre vite: quale lavoro nell’anno che verrà: sarà (ancora) l’anno delle grandi dimissioni oppure no?

La lenta e faticosa uscita dalla pandemia di Covid, non ancora debellata; l'app economy e la guerra delle Big Tech, messe per la prima volta in discussione come modello di crescita e innovazione perpetui; e le sfide enormi del climate change e della transizione green, minacciate dalla crisi energetica che sconquassa l'Europa.

Per non dire del microcosmo italiano: la riforma fiscale che come un Godot sembra non arrivare mai; il preoccupante caro energia, che significa bollette più pesanti per tutti, famiglie e imprese; e le sfide del nuovo governo Meloni, alle prese con l'applicazione del Pnrr e l'esigenza di tenere il debito pubblico sotto controllo.

Insomma lavoro, soldi, riforme, potere di acquisto, salute, difesa del pianeta, utilizzo della tecnologia in sicurezza e privacy. Come impatteranno tutti questi scenari sulla nostra quotidianità, al tempo della guerra in Europa? Tutte le risposte nell’i nstant book «L’anno che verrà, 12 scenari per il 2023», uno speciale di 24+ di 64 pagine, curato da Marco Alfieri e Francesca Barbieri, e con i contributi di Marzio Bartoloni, Paolo Bricco, Francesca Cerati, Jean Marie Del Bo, Gianluca Di Donfrancesco, Celestina Dominelli, Morya Longo, Vito Lops, Alberto Orioli, Marzia Redaelli, Pierangelo Soldavini e Riccardo Sorrentino (in edicola il 28 dicembre al prezzo di un euro, oltre al costo del quotidiano).