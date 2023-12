L’anno chiude in bellezza nelle ultime aste di Moderno e Contemporaneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Come sono andate le aste di arte Moderna e Contemporanea in Italia che si sono svolte a cavallo da novembre e dicembre? Tutto sommato bene con tassi di vendita più che soddisfacenti sia per Christie’s sia per Il Ponte, rispettivamente pari all’89% e al 92%, che indicano anche un’offerta che si mantiene su livelli qualitativi elevati.

Come sempre non deludono i nomi noti come Boetti oltre alla star del momento Salvo, e non sono mancate le sorprese tra riscoperte e artisti del primo Novecento con prezzi di aggiudicazione ben superiori alle stime pre-asta come accaduto per Mario Sironi o per Concetto Pozzati.



Christie’s, in ascesa le opere più affordable

Christie’s ha chiuso l’appuntamento online 20th/21st Century: Milan Online Sale (dal 23 novembre - 5 dicembre 2023) con aggiudicati l’89% dei 100 lotti in vendita realizzando un totale di 3.094.812 euro. Dipinti, sculture, disegni e ceramiche di artisti contemporanei erano proposti insieme a un gruppo di capolavori del secolo scorso. A guidare l’asta «Languidi sguardi assassini» di Alighiero Boetti, che ha realizzato 277.200 euro contro una stima bassa di 100.000 euro. Continua a sorprendere Salvo presente in asta con due dipinti che hanno ottenuto risultati in decisa crescita rispetto alle stime: «Senza titolo» è stato venduto per 138.600 euro (stima: 55.000-75.000 euro) e «La valle» ha realizzato 119.700 euro (stima: 35.000-50.000 euro). L’artista ha registrato ottime performance in tutte le aste globali 20/21 di Christie’s del 2023 stabilendo record a Londra e Hong Kong, mentre prezzi eccezionali sono stati registrati a Milano e Amsterdam. Il prezzo più elevato è stato registrato ad Hong Kong con l’opera «ll Mattino», un dipinto del 1994 che ha raggiunto 8,7 milioni di HK$ (un milione di euro) rispetto a una stima compresa tra 1,8-2,8 milioni di HK$. Tra le altre opere di spicco, «Senza titolo» di Tancredi ha raggiunto 151.200 euro contro una stima di 30.000-40.000 euro e i «Giochi in terrazza» di Fausto Pirandello (prezzo realizzato: 126.000 euro).

Prezzi di aggiudicazione elevati rispetto le stime tra i lotti più “accessibili” e tra questi due dipinti di Concetto Pozzati offerti senza riserva con stime da 800 a 1.500 euro sono stati aggiudicati rispettivamente a 7.560 e 8.820 euro. Prezzo di vendita pari a 10 volte la stima minima per una «Natura Morta» di Luciano Ventrone che viene assegnata a 20.160 euro. L’artista scomparso nel 2021 all’età di 78 anni era stato definito dal critico Federico Zeri “il Caravaggio del XX secolo”, la cui pittura nel corso di sessant’anni di attività ha attraversato diversi linguaggi, dalle sperimentazioni geometriche alla pittura informale e all’arte programmata, fino a giungere allo stile che lo ha reso celebre, ovvero il “realismo-astrattismo” che lo ha portato a osservare e a dipingere la Natura in maniera iperrealistica.

Vivace interesse per il lotto n.51 composto da 6 elementi di Cataloghi di Autori Vari di cui 5 pubblicati tra il 1968 il 1971 dedicati all’Arte Povera oltre ad un’edizione limitata di 1000 esemplari della pubblicazione 1979-1982, che è stato aggiudicato a 6.930 euro rispetto a una stima compresa tra 1.500 e 2.000 euro. In vendita anche un’opera VHS del film di Peter Fischli & David Weiss (N. 1952 & 1946-2012) «The Way Things Go (Der Lauf der Dinge)» numerata e firmata ’23/300 realizzata nel 1987; ed. n. 23 di 300 esemplari, prezzo di aggiudicazione 5.292 da una stima di 2.000 e 3.000 euro. Raddoppia la stima massima di 6.000 euro per essere aggiudicata a 13.860 euro «Senza titolo» una serigrafia a colori su perspex a specchio di Michelangelo Pistoletto (realizzata nel 1992; ed. n. 84 di 150 esemplari). Non ha, invece, trovato un compratore l’opera monumentale di Kounellis, con tutti i suoi elementi caratteristici (piombo, sacchi, fuoco) è per la prima volta in asta (stima 200-300.000 euro).

Per il Ponte aggiudicazioni in crescita per il primo Novecento

Tra il 28 e il 29 novembre 2023 Il Ponte ha battuto due cataloghi con circa 240 lotti e il 92% ha trovato un nuovo proprietario per un controvalore complessivo pari a 5,5 milioni di euro con il 155% di rivalutazione dei prezzi base. Nel corso degli appuntamenti sono stati segnati tre nuovi record mondiali per gli artisti italiani Ennio Morlotti, Bruno Munari ed Edgardo Mannucci. In particolare l’opera di Bruno Munari, «Buccia di Eva»,1929-30, tempera su tela, cm 80 x 205 è stata venduta a 140.000 euro da una stima di 60-80.000 euro. In crescita rispetto alle stime le aggiudicazioni delle opere di Mario Sironi e, in particolare, i lotti 152, 153 e 155 sono stati venduti a prezzi più del doppio delle stime massime che erano in un range compreso tra 1.000 e 1.600 euro. Tra le opere del primo Novecento offerte in vendita vengono aggiudicate a un prezzo più del doppio della valutazione pre asta due lavori u carta di Angelo Morbelli: “La sedia vuota” e “Il Natale dei rimasti”, entrambi venduti a 40.000 euro da una stima compresa tra 8.000 e 15.000 euro. Due le opere in vendita di Paolo Scheggi ma ha trovato un compratore l’acrilico rosso, «Zone riflesse» (110.000 da una stima di 70-90.000 euro); Renato Guttuso era presente in asta con quattro opere tutte aggiudicate e tra queste l’opera monumentale “Il bosco d’amore” (80.000 € da una valutazione compresa tra 80-120.000 €). Infine, degna di nota l’aggiudicazione per 10.000 euro dell’olio su tela Grattacieli, 1970 di Titina Maselli da una valutazione compresa tra 6.-8.000 euro.