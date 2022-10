L’anno nero delle Ipo: il crollo a Wall Street (-80%) guidato dal settore tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

La parola d’ordine sembra essere: “stai lontano dal mercato”. O almeno questo lasciano intendere i numeri, che raccontano un 2022 da record, in negativo, per quanto riguarda le nuove Ipo. Le offerte pubbliche iniziali, dopo il boom dello scorso anno, sono crollate, facendo registrare un clamoroso -80% secondo i dati raccolti da Renaissance Capital. E viaggiano a ritmi talmente bassi che serve uno sforzo di memoria importante per trovare qualcosa di simile. Per esempio il biennio 2008-2009, quello...