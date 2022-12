L’anno nero dei mercati: così il 2022 ha stravolto tutte le previsioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Allianz Global Investors: «Le azioni e gli altri asset rischiosi dovrebbero beneficiare della ripresa post Covid, seppur in decelerazione». UniCredit: «Nelle scelte di investimento dovrà crescere il peso della componente azionaria, in modo da trarre vantaggio dalle prospettive di una crescita economica che sarà ancora sostenuta». Axa Investment Managers sull’Italia: «Al momento i punti d’incertezza sono tali che l’unico modo per non esservi esposti è mantenere un approccio bilanciato del portafoglio...