L’anno delle sfide: i 5 trend del lavoro nel 2021 Ufficio come hub di esperienze, Job design per il wellbeing, Empathic leadership, Superteam e Real smart working di Alessandro Rimassa

(cdcd - stock.adobe.com)

Ufficio come hub di esperienze, Job design per il wellbeing, Empathic leadership, Superteam e Real smart working

5' di lettura

Come cambierà il lavoro nel 2021? Che ruolo avranno gli uffici? Come gestiremo l'organizzazione e la relazione con i dipendenti? Come cambierà l'esperienza di lavoro?

Cosa rimarrà online e cosa invece tornerà a svolgersi prepotentemente dal vivo?

Queste le domande che hanno riecheggiato in molte riunioni di fine anno, tra dubbi su pandemia e post Covid e necessità di avere qualche certezza. Ma la certezza è una: il lavoro come lo abbiamo vissuto fino a inizio 2020 non c'è né ci sarà più, quello che abbiamo sperimentato, forzatamente, nel corso dell'anno sarà di ispirazione per creare quel o quei new ways of working che segneranno il futuro.

In mezzo, il 2021.

Sarà l'anno delle sfide, delle sperimentazioni, del mettersi alla prova: per chi le aziende le guida, per i dipartimenti HR (quanto lavoro c'è da fare per dare un futuro da protagonista a questo ruolo!), per tutte le persone alla ricerca della giusta produttività e del proprio personale life balance.

L'obiettivo, per tutti, è comune: creare un nuovo modo di lavorare che sia davvero smart, riuscendo a coniugare il binomio productive&human.