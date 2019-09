L’annuncio di Conte: trovate le risorse per non aumentare l’Iva A conferma che la "quadratura del cerchio" sul documento propedeutico alla legge di Bilancio non è stata facile l'approdo della NaDef in Cdm, già slittato di qualche giorno rispetto alla scadenza del 27 settembre prevista dalle norme sul bilancio è arrivato dopo una girandola di riunioni e vertici politici, anche in notturna

Rapporto deficit/Pil al 2,2% e Pil a +0,6 (dopo l'incremento nullo registrato quest'anno) per il 2020. È quanto prevede la bozza in entrata della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef), unico punto del Consiglio dei ministri convocato a Palazzo Chigi alle 18.30. Fonti del Governo spiegano però che sulle cifre l'interlocuzione con Bruxelles è proseguita fino all'ultimo, e c'è chi non esclude un ritocco di un decimale al rialzo, al 2,3 per cento.Nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte assicura: trovate le risorse per non aumentare l’Iva.

Il capo delegazione Pd Dario Franceschini, dopo aver convocato i ministri dem a Palazzo Chigi mezz'ora prima del Cdm proprio per esaminare la bozza della NaDef, twitta invece un avvertimento per chi evidenzia le diversità di vedute nel Governo sulla manovra. «Avviso ai naviganti: la smania quotidiana di visibilità logora i governi. Già visto tutto. Si inventano litigi sull'Iva, quando nessuno vuole aumentarla, solo per avere qualche riflettore acceso. Il Pd sceglie la serietà e si impegna sul cuneo fiscale per aumentare gli stipendi».

A conferma che la "quadratura del cerchio" sul documento propedeutico alla legge di Bilancio non è stata facile l'approdo della NaDef in Cdm (già slittato di qualche giorno rispetto alla scadenza del 27 settembre prevista dalle norme sul bilancio ) è arrivato dopo una girandola di riunioni e vertici politici, anche in notturna. Tra i molti nodi, la rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati dal Mef.

Ospite della trasmissione "Mezz'ora in più" (Rai3) del 29 settembre il nuovo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri (Pd), ha confermato gli sforzi per predisporre una manovra da circa 30 miliardi di euro, di cui 23 per scongiurare gli aumenti dell'Iva utilizzando «al massimo» tutti «gli spazi di flessibilità» permessi dal Patto di stabilità e crescita. L'obiettivo della legge di Bilancio 2020, ha poi sottolineato, è quello di permettere una «piccola espansione» e di «ridurre il debito pubblico», quindi senza passare da «una manovra restrittiva che avrebbe un effetto negativo sull'economia». Gualtieri ha anche prospettato una possibile «revisione della spesa» ma senza passare da «tagli a scuola, sanità, università».