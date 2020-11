L’annuncio di Moderna: vaccino Covid efficace al 95%, si conserva in frigo per 30 giorni L’annuncio dell’azienda biotecnologica americana: risultati da uno studio di fase 3 con più di 30mila partecipanti negli Stati Uniti. Ema inizia iter approvazione

Coronavirus, Oms: rapidità vaccino incoraggiante, sia per tutti

L’annuncio dell’azienda biotecnologica americana: risultati da uno studio di fase 3 con più di 30mila partecipanti negli Stati Uniti. Ema inizia iter approvazione

2' di lettura

Dopo quello di Pfizer, arriva l’annuncio di un altro vaccino anti-Covid stavolta da parte di Moderna: l’azienda biotecnologica americana ha reso noti i dati di fase 3 di sperimentazione sull’uomo per il vaccino mRNA-1273 dal quale risulta un’efficacia che sfiora il 95% (94,5). Inoltre il vaccino può essere conservato a una temperatura compresa tra i 2 e 8 gradi (valori garantiti da un frigorifero domestico) per 30 giorni (rispetto ai 7 stimati in una fase precedente di studio), senza necessità di essere conservato in freezer. la “stabilità” del farmaco è invece di 12 ore a temperatura ambiente.

Si conferma così quanto previsto dai virologi ed esperti del settore: la disponibilità di due vaccini per fermare la corsa del Covid entro l’anno. «Riteniamo che i nostri investimenti nella tecnologia di consegna dell’mRNA e nello sviluppo del processo di produzione - Juan Andres, Chief Technical Operations e Quality Officer al Moderna - ci consentiranno di immagazzinare e spedire il nostro vaccino candidato COVID-19 alle temperature che si trovano comunemente nei congelatori e nei frigoriferi farmaceutici prontamente disponibili».

Loading...

La fase 3

Moderna aveva completato lo scorso 22 ottobre l’arruolamento dei 30.000 volontari negli Usa per la fase 3. Lo studio è stato progettato insieme alla Food and drug administration (Fda) americana e ha compreso anche persone ad alto rischio di avere forme gravi di Covid, come anziani con piu' di 65 anni o persone sotto quella fascia d'età ma con malattie croniche (diabete, obesità, malattie cardiache).

La distribuzione

Il vaccino mRNA-1273 è distribuibile, ha precisato Moderna, «utilizzando l'infrastruttura di somministrazione e stoccaggio del vaccino ampiamente disponibile e non è richiesta alcuna diluizione prima della vaccinazione». Juan Andres ha dichiarato: «Riteniamo che i nostri investimenti nella tecnologia di distribuzione dell'mRNA e nello sviluppo del processo di produzione ci permetteranno di conservare e spedire il nostro candidato vaccino contro il COVID-19 a temperature che si trovano comunemente nei congelatori e nei frigoriferi farmaceutici prontamente disponibili».