L’antibatterico per le mani: il test di Moda 24 La rubrica di Beauty e benessere prende in esame tre prodotti di tre fasce di prezzo: questa settimana è dedicata alle formule battericide di Annalisa Betti

Che cos’è. Il prodotto di cui, negli ultimi giorni, si parla di più, a causa dell’emergenza coronavirus 2019-nCoV. Si tratta di una formula detergente in grado di eliminare la quasi totalità dei batteri presenti sulle mani, in modo da ridurne la proliferazione e, di conseguenza, il rischio di trasmissione.



Attualmente può essere determinante utilizzarlo, tant’è che la nota Amuchina sembra introvabile, oppure reperibile ma a prezzi elevati. Oggi per l’igiene delle mani fuori casa esistono alternative altrettanto efficaci, ad esempio le formule preparate dai farmacisti, ma è importante non ricorrere al fai da te, come invece consigliano le catene su whatsapp e sui social: si tratta comunque di sostanze chimiche aggressive che vanno sapute gestire.



Invece, esistono formule valide, facilmente reperibili: sono detergenti e battericide – rimuovono fino al 99% dei batteri presenti sulla pelle e sono utili per pulire le mani fuori casa, in mancanza di acqua e sapone; eccone tre.



Tre prodotti efficaci per tre fasce di prezzo



Cleansing and Anti-bacterial Hand Gel di Bath and Body Works ha un aspetto divertente, ma elimina la quasi totalità dei germi e batteri. In diverse profumazioni, ha un formato piccolo che sta anche in tasca (3,50 euro per 30 ml, a Milano nei negozi Bath and Body Works in via Torino e al Centro di Arese, online su Amazon).