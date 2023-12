L’antica Canosa scoperta e tutelata con offerte dei cittadini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un farmacista prima di tutti, e poi un muratore, un notaio, un appassionato di arte, un elettricista, un costruttore, tutti con lo stesso orizzonte civico: tutelare e difendere la storia ultramillenaria della loro città, Canosa, scolpita nei reperti archeologici rinvenuti negli anni nei suoi “vuoti”. Per farlo il farmacista, Michele Fontana, volle dar vita 30 anni fa, insieme ad altri volenterosi, alla Fondazione Archeologica Canosina, coinvolgendoli in una sorta di “azionariato” popolare per fare cultura con le proprie tasche. Così a marzo del 1993 vennero raccolti da ogni socio fondatore un milione di vecchie lire per locare Palazzo Sinesi, un palazzo privato del XIX° secolo, e farne, a partire dal 1994 - grazie ad una convenzione con l’allora ministero per i Beni Culturali e Ambientali - la sede di uno spazio espositivo e degli uffici della Soprintendenza Archeologica. L’edificio, inizialmente destinato a deposito dei reperti provenienti dall’area urbana e dall’agro di Canosa, è diventato, nel tempo, sede del Museo Archeologico Nazionale e di un Polo Museale.

A tutt’oggi, il caso della FAC rappresenta un unicum: si tratta infatti di caso raro di Museo Archeologico situato in una struttura privata il cui fitto viene pagato dai privati che ancora si autotassano per mantenere la struttura. In questi tre decenni la Fondazione è cresciuta. Nel 2020 i soci sono diventati 160 e tutti hanno sostenuto il Museo versando 50 euro a testa, o quello che potevano. Ora sono 250 e a febbraio prossimo inizieranno i lavori per portare il museo a Palazzo Mazzini, oggi sede di un istituto scolastico. Si realizzerà così il sogno di Michele Fontana, il più caparbio fra tutti i fondatori e guida di quel gruppo di canosini innamorati delle viscere della loro città da cui, nel tempo, sono stati recuperati reperti archeologici oggi sparsi in tutto il mondo, dal Louvre al British Museum, al Marta di Taranto. Reperti che, selezionati, fanno parte di una mostra che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato ad ottobre scorso in Cile, a Santiago, mostra diventata in queste settimane itinerante tra Buenos Aires, San Paolo del Brasile e Città del Messico.

Il Museo Archeologico Nazionale che si sposterà a palazzo Mazzini continuerà ad essere alimentato non solo dai reperti già oggi disponibili perchè donati (e appartenenti alle diverse epoche che raccontano la storia di Canosa - che va dal neolitico (6000-4000 a.C. ai giorni nostri, passando per l’epoca dauna, romana, cristiana, longobarda ), ma anche quelli frutto di alcune campagne di scavo o di ritrovamenti. Una valorizzazione dunque a tutto tondo svolta grazie alla sinergia, agli accordi e alle convenzioni stipulate con il ministero della Cultura e i suoi principali uffici operanti sul territorio, la Direzione Regionale Musei Puglia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province Barletta- Andria- Trani e Foggia, con le Università e con gli altri principali organismi pubblici. Tra tutti il comune di Canosa di Puglia che, nel 2002, affidò alla Fac la gestione delle aree archeologiche di sua proprietà. La collaborazione poi si è estesa alla provincia BAT, alla Regione Puglia e agli enti privati impegnati nella valorizzazione culturale. Nei primi mesi del 2024 prenderà il via anche una campagna di scavo, autorizzata dalla Sovrintendenza Archeologica di Puglia, che vedrà impegnate la Fondazione e l’università di Bari per i prossimi 3 anni. Vi prenderanno parte anche gli studenti del liceo classico “Fermi” di Canosa impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro. L’amore per l’archeologia a Canosa parte infatti anche dalle scuole medie superiori tanto che al Fermi vi è un indirizzo specifico per questo tipo di studi e ricerche. Tutto questo non sorprende. «Sotto i nostri piedi ci sono tesori immensi, c’è un giacimento archeologico che dobbiamo difendere e valorizzare-spiega Sergio Fontana, farmacista, presidente di Confindustria Bari-Bat e della Fondazione, che ha raccolto, nel tempo, il testimone ed il sogno del padre Michele di un Museo Nazionale in un edificio pubblico prestigioso. La storia di questo sodalizio è una storia kennedyana di quello che noi possiamo fare e facciamo per la Nazione, privati cittadini che con le loro risorse gestiscono la Fondazione ed il museo, finanziano campagne di scavo, assicurano l’apertura, la pulizia, la manutenzione e gestione di 30 siti archeologici sparsi nel nostro agro, tutti visitabili e sui quali ha ottenuto l’apposizione di vincoli archeologici». La Fondazione ha anche creato una rete organizzata di itinerari turistico-culturali, attività espositive e di ricerca e ha ‘adottato’ diversi ipogei presenti a Canosa, rendendoli fruibili ai turisti, insieme ai resti di Terme romane, portando così Canosa, prima del tutto sconosciuta, sugli itinerari che gravitano intorno al vicino Castel del Monte, nel territorio di Andria. Tutto questo ha un costo non trascurabile, quasi 50.000 euro l’anno, costo sostenuto dai soci e in parte dal contributo degli enti pubblici con l’obiettivo di conservare nel tempo la Canosa sotterranea. Sotto i piedi dei canosini vi sono infatti ipogei, catacombe (le uniche da Roma in giù, insieme a quelle di Napoli, Palermo e Siracusa), siti archeologici di epoche diverse ed anche esempi di archeologia industriale, come le cantine vinicole. «Insomma, camminiamo sulla storia millenaria dell’uomo», conclude Fontana.