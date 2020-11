L’Antica Cantina Forentum, l’hotel che abbina orto-ristorante, sushi e cocktail Nato nel 1985 a Lavello, in Basilicata, dal proprietario chef Savino Di Noia, l’offerta integra ospitalità e cucina locale (oltre a tendenze fusion) di Laura Dominici

È nata nel 1985 in un’antica grotta del 1500 l’Antica Cantina Forentum, a Lavello in Basilicata, un indirizzo della cucina lucana di eccellenza che oggi possiede una doppia anima: orto-ristorante e boutique hotel con 20 camere. Ideatore dell'iniziativa imprenditoriale è il giovane proprietario-chef Savino Di Noia, che gestisce la cucina con sua madre Maria Lucia Vizzano e sua moglie Aurora, maître di sala e padrona di casa. La Cantina ha inaugurato lo scorso agosto il Forentum Food Evolution, un nuovo format di ospitalità contemporanea, che rappresenta l’evoluzione del cibo partendo dai prodotti tradizionali.

«Un concept – spiega lo chef Di Noia – che integra sushi-bar, cocktail bar e punto di ritrovo lifestyle per gli amanti di uno stile sofisticato e attento alla qualità, una cucina contemporanea, che unisce la tradizione delle eccellenze locali dei prodotti lucani e le nuove tendenze fusion asiatiche in un mix contemporaneo».

L’integrazione dell’offerta ricettiva

E se il punto di forza dell'azienda è il food & beverage, Di Noia ha integrato l’offerta con un albergo diffuso di charme – Forentum Suites – frutto di un mix di stile moderno e pezzi d'antiquariato, con vista sul Palazzo Ducale – Domus di Federico II – e sul Museo Archeologico. A Lavello, in provincia di Potenza, l’hotel offre 20 camere in stile minimal. «L’idea della guest house nasce nel 2013, con la scelta di proporre ai clienti camere sobrie ed eleganti – racconta il proprietario –. Il palazzo che ospita le Forentum Suites è un’antica residenza d’epoca e il format di ospitalità è pensato per far sentire gli ospiti come a casa, coccolati fin dal momento dell'arrivo dalla nostra famiglia e dallo staff».

Con Forentum Food Evolution il patron Di Noia propone eccellenze in ogni ambito: è stata siglata una collaborazione con la pasticceria giapponese di Hiromi Cake. Tra le partnership, anche l'esclusiva con Dom Pérignon Rosé Luminous. Guest star del Forentum Food Evolution è lo chef Sushiman Abdur Raqib, che unisce nei suoi piatti cucina asiatica e ispirazioni contemporanee: Abdur Raqib è stato tra i primissimi in Italia a proporre il sushi e la cucina asiatica di profilo internazionale.

I progetti per il 2021

Durante il lockdown la proprietà ha investito 200mila euro per integrare l’offerta, mentre nel 2021 sono previsti 300mila euro di investimento per l'ampliamento del concept Food Evolution e per l’allestimento di nuove camere. Savino Di Noia sta avviando l’apertura del Forentum Food Club e sta guardando a nuovi investimenti anche in Lombardia, a Milano.

«Territorio e tradizione culinaria sono molto importanti, si conosce sempre meno quello che si mangia e il ritorno alle origini, all'utilizzo del prodotto di nicchia del piccolo produttore, è sempre più ricercato – spiega Savino Di Noia –. Questa è sempre stata la nostra filosofia, fin dai primi anni di ristorazione, oggi ancor di più m'impegno affinché il piatto per il nostro cliente sia un viaggio nel tempo, tra sapori antichi, da abbinare ad un soggiorno che permetta di scoprire la cultura del luogo».