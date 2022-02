L’antidoto contro il frutto avvelenato di anni turbolenti sono sempre le riforme

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rimosso dal dibattito pubblico, per effetto della momentanea sospensione delle regole europee e dei reiterati scostamenti di bilancio disposti dal 2020 in poi, torna ora a riproporsi con forza il dilemma: come avviare a costante riduzione il pesante fardello che pesa da decenni sul nostro Paese?

In valore assoluto il debito pubblico è attorno ai 2.700 miliardi. In rapporto al Pil siamo al 153,5%, 20 punti percentuali in più rispetto al 2019. Davanti a noi c’è solo la Grecia, con il 197,9 per cento. La Francia è al 115,3%, la Germania al 72,3%, la Spagna al 119,5 per cento.

Il fardello

Non è solo un problema di regole europee, che dal 2023 torneranno (se pur aggiornate dopo lo shock originato dalla pandemia), ma è soprattutto una questione legata alla sostenibilità del debito e al costo del suo finanziamento. Finora, grazie alla politica monetaria ultra-espansiva della Bce, si è viaggiato in zona di assoluta sicurezza. Ma il vento sta per cambiare, e complice la ricomparsa in grande stile dell’inflazione che viaggia al 5%, i tassi cominceranno a muoversi all’insù e per noi sarà un problema. La spesa per interessi (60,4 miliardi, pari al 3,4% del Pil) dovrebbe ridursi fino al 2,5% nel 2024 (50,4 miliardi), ma alla condizione che non intervengano nuovi shock originati da crisi di fiducia dei mercati, dal rialzo dei tassi e dall’impennata dello spread.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA 2020-2022*

L’inversione di tendenza è in atto da novembre dello scorso anno, quando lo spread ha cominciato a muoversi. Principali imputate le fibrillazioni politiche esplose in vista dell’appuntamento con l’elezione del presidente della Repubblica. Il differenziale Btp/Bund si è spinto oltre i 140 punti base, 40 punti in più rispetto ai livelli dello scorso autunno. E il 3 febbraio, in coincidenza con la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha ammesso che l’inflazione comincia seriamente a preoccupare e che dunque il rialzo dei tassi non è più da considerarsi un tabù (quando, non è al momento dato sapere) lo spread tra Btp e Bund ha superato i 150 punti base e il rendimento dei Btp decennali ha raggiunto quota 1,642% il massimo dal 2020 (due giorni fa lo spread ha raggiunto i 166 punti per poi flettere a 156, ieri si è viaggiato attorno ai 160 punti). Il che potrebbe avere effetti sulle prossime emissioni lorde (circa 462 miliardi nel 2022), con conseguente impatto sul fronte degli interessi. La vita media dei titoli del debito pubblico è attualmente di 7,11 anni che sale a 7,29 anni se si considerano anche i prestiti dei programmi Sure e Next Generation Eu.