«L’antidoto alla crisi? Capitali pazienti e smart a servizio delle filiere»

Capitali «smart» come antidoto al fiato corto della ripresa post Covid. Dopo avere superato faticosamente lo scoglio della pandemia, il mondo dell’impresa è costretto ad affrontare nuovi ostacoli, rappresentati dalla spirale in ascesa dei costi dei fattori produttivi e da un nuovo quadro di incertezza sui mercati internazionali. Una volatilità persistente che può essere affrontata solo con capitali pazienti, ma intelligenti; e capaci di dialogare in un’ottica di filiera, contaminandosi dove serve con il pubblico e con tutti gli strumenti messi a disposizione da un ecosistema che, anche in Italia, sta diventando con il tempo sempre più maturo. Un approccio che secondo Giovanna Dossena, docente di Economia e gestione delle imprese all’Università di Bergamo e presidente di Avm Gestioni, deve diffondersi nella classe imprenditoriale italiana; per favorire la crescita delle nuove iniziative ma anche per permettere alle imprese leader di strutturarsi ulteriormente, cercando nuove soluzioni che permettano loro nel lungo periodo di proiettarsi in una nuova dimensione. Un modello, da questo punto di vista, può essere il veicolo Cysero, gestito dalla stessa Avm, +nato dall’iniziativa di Alberto Bombassei, presidente emerito di Brembo, e finanziato da famiglie imprenditoriali lombarde come Radici, Persico, Cogliati, Fassi, Pasini, Borromeo. Il fondo, che investe in start up della robotica e della cybersicurezza, ha recentemente accolto nel capitale anche Cdp ventures, portando in questo modo la raccolta di capitali oltre i 45 milioni di euro. «Le risorse sono importanti – spiega Dossena -, ma quello che stiamo cercando di fare con Cysero è portare sul mercato prima di tutto un’operazione di assessment e credibilità, creando una piattaforma in grado di attirare capitali e attenzione. In Lombardia e in Italia sono molti gli imprenditori che hanno interesse a investire in maniera intelligente i loro capitali in nuove tecnologie e nuove iniziative, anche solo per non perdere il contatto con i nuovi trend. Coinvolgere lo smart capital lombardo e italiano in questi percorsi è uno dei nostri obiettivi».

Che cosa intende con il termine smart capital e come si applica a una iniziativa come Cysero?

Le start up hanno bisogno di capitali sia nel venture che nel late stage: ogni volta che viene favorita la nascita di un’iniziativa imprenditoriale ne va favorita anche la crescita. Per questo è necessario lavorare su entrambi i fronti. Un imprenditore che mette a disposizione capitali smart è innanzitutto un imprenditore motivato e consapevole. Ogni singolo investimento richiede poi un interlocutore specifico, più o meno sensibile o capace di intervenire e di stimare correttamente il rischio. Ogni capitale va indirizzato. E mai come in questo momento il role model di una piattaforma come Cysero è una chiave di volta fondamentale.

Come avete agito nel percorso di coinvolgimento della classe imprenditoriale attualmente nel capitale di Cysero?

Tutto è partito dall’iniziativa della famiglia Bombassei e poi il raggio d’azione si è esteso per contiguità, anche in seguito a specifiche rilevazioni di mercato e di settore. La robotica è un ambito che investe trasversalmente molte realtà imprenditoriali lombarde e nazionali, ma è importante, come detto, che i capitali siano compatibili e fungibili rispetto a ogni singola iniziativa. Per questo siamo sempre proattivi nel cogliere ogni occasione di contaminazione del percorso con altri imprenditori.