L’antitrust Ue apre indagine contro Amazon sull’uso dei dati dei venditori terzi

La Commissione in primo luogo cercherà di capire se e come l’uso di informazioni sulle vendite abbia effetto sulla competizione all’interno della piattaforma. Secondo, cercherà di capire il ruolo dei dati nella selezioni dei nomi di venditori che entrano nel «buy box», ovvero la schermata in alto a destra delle pagine descrizione prodotto attraverso le quasi la maggior parte delle transazioni passa, puntando il tasto “aggiungi al carrello” o “compra subito”.

Se provate, queste pratiche violerebbero le regole sulla concorrenza tra aziende e/o l’abuso di posizione dominante.

L'autorità preposta alla concorrenza dell'UE può infliggere alle aziende ammende fino al 10% del fatturato globale. Non sarebbe la prima volta che Amazon si scontra con la Commissione, che nel 2017 aveva imposto all’azienda di Jeff Bezos di rimborsare al Lussemburgo imposte per 250 milioni di euro giudicando illegali le agevolazioni fiscali ricevute.

Lo stesso anno aveva raggiunto una intesa con l’autorità per la regolamentazione sui suoi accordi di distribuzione con gli editori di libri elettronici in Europa, mentre mercoledì scorso Amazon ha raggiunto un accordo con l'autorità antitrust tedesca per rivedere le condizioni di servizio per i rivenditori terzi, che si erano lamentati del trattamento iniquo nella vendita attraverso il più grande rivenditore online del mondo.

Secondo i nuovi termini, che si applicheranno anche in altri Paesi - Reuters cita Uk, Francia, Italia, Spagna, America e Asia - Amazon dovrà dare un preavviso di 30 giorni e un motivo per rimuovere un esercente dalla sua piattaforma.