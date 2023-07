Commissione europea indaga su Microsoft per abuso di posizione dominante con Teams

L’imput di Slack

La nuova indagine dell’Antitrust Ue arriva tre anni dopo che Slack, la piattaforma di messaggistica di Salesforce Inc. , ha presentato una denuncia all’autorità di vigilanza antitrust dell’Ue. Slack è stata acquisita da Salesforce, leader nel software di gestione clienti basato su cloud, in un’operazione da 27,7 miliardi di dollari nel 2021. Come molte altre aziende del settore, è stata colpita da un rallentamento della spesa tecnologica dopo la pandemia, ed ha annunciato piani per tagliare circa il 10% dell’organico dopo che il personale era quasi triplicato negli ultimi quattro anni.



La linea collaborativa di Microsoft

Microsoft ha trascorso anni a lottare contro le autorità antitrust negli Stati Uniti e in Europa per le denunce che la accusavano di vincolare ingiustamente i prodotti e di bloccare l’accesso dei rivali al software desktop Windows . Ma da un decennio non ha affrontato alcun esame formale della posizione dominante sul mercato dell’Unione europea, a partire da una multa del 2013 per non aver rispettato l’impegno di offrire una scelta di browser web.

«Rispettiamo il lavoro della Commissione europea su questo caso e prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità», ha dichiarato un portavoce di Microsoft. «Continueremo a collaborare con la Commissione e a impegnarci per trovare soluzioni che rispondano alle sue preoccupazioni».

Giova ricordare che l’azienda di Redmond è alle prese con almeno altri due reclami con le autorità di regolamentazione europea, tra cui uno da parte di un gruppo politico europeo di aziende cloud, che annovera tra i suoi membri AWS di Amazon.com Inc. e che accusa Microsoft di utilizzare pratiche di licenza sleali per attirare i clienti europei verso la sua infrastruttura cloud.