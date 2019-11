L’Ape sociale premia soprattutto i disoccupati

I risultati

Nonostante queste persone abbiano accumulato almeno 36 anni di contributi (e non i 30 previsti per le altre categorie tutelate), corrono quindi il rischio concreto di non riuscire ad accedere allo scivolo verso la pensione. È quanto è successo a 9.226 lavoratori che hanno presentato domanda entro lo scorso mese di giugno, a fronte di 4.370 che invece hanno superato tutti i controlli.

IL BILANCIO A FINE GIUGNO 2019 Lo stato di lavorazione delle domande di Ape sociale



Nettamente più elevata la percentuale di richieste accettate rispetto alle presentate (intorno al 60%) per gli invalidi e chi si prende cura di parenti (i cosiddetti care giver), che comunque rappresentano una quota minoritaria della platea dell’Ape sociale. L’anticipo, nei fatti, si è rivelato essere soprattutto una sorta di prosecuzione dell’indennità di disoccupazione, dato che delle 110mila domande arrivate oltre 72mila sono di senza lavoro e delle 50mila accolte quasi 32mila riguardano queste persone.



Quindi non tanto uno strumento per sgravare dal peso del lavoro chi, dopo una lunga carriera, un impiego ancora ce l’ha, ma un anticipo di pensione come ammortizzatore sociale. A conferma che in Italia, nonostante i tentativi di riforma del mercato del lavoro, la pensione anticipata o strumenti analoghi servono in buona parte a compensare le inefficienze delle politiche attive.