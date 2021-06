L’app criptata era controllata dall’Fbi, centinaia di arresti nel mondo

2' di lettura

Come sempre la tecnologia non è buona ne’ cattiva per definizione: dipende da come la si usa. Le comunicazioni criptate sono sempre sotto i riflettori perché offrirebbero protezione alla criminalità organizzata, libera di operare in una terra di nessuno virtuale. Ma gli stessi criminali possono finire vittime del mondo dell'anonimità garantita in maniera virtuale.



È successo così che da anni una app garantiva una piena sicurezza delle conversazioni, con copertura crittografica end-to-end, fornita attraverso apparecchi mobili appositi: Anom era una delle piattaforme più utilizzate in tutto il mondo per scambiare messaggi coperti da anonimato e sicurezza, tanto da essere utilizzata da organizzazioni criminali per concertare le strategie delle loro attività, senza farsi troppi problemi di coperture e di parole in codice.

Loading...

Peccato per loro che l'app fosse stata sviluppata nell'ambito di Trojan Shield, un'operazione coordinata dall'Fbi, dalla Dea, l'agenzia antidroga americana, e dall'Europol, e che per mesi l'Fbi abbia monitorato qualcosa come 27 milioni di messaggi circolati su Anom tra oltre 12mila utenti in più di cento Paesi, tracciando le operazioni di trafficanti di droga e di “influencer criminali”.

L'operazione ha portato nell'ultima settimana all'arresto di oltre 800 persone in tutto il mondo e al sequestro di otto tonnellate di cocaina, 22 tonnellate di cannabis e due tonnellate di droghe sintetiche.

Quello che non sapevano gli utenti era che dal 2018 le autorità federali avevano preso il controllo del servizio. Anom utilizza telefoni mobili da qualche migliaia di dollari, privi di qualsiasi elemento come il Gps che abbia ricadute di tracciabilità e di identificazione, dotati solo di una app installabile solo su quei device che garantisce conversazioni coperta da protezione crittografica. Dal 2018 questi apparecchi non venivano più venduti liberamente ed erano reperibili solo sul mercato nero.