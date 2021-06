L’App Store di Apple decolla in mezzo alla pandemia: giro d’affari da 643 miliardi

Il boom delle quotazioni

Sempre lo stesso studio di Analysis Group, stima che per un sottoinsieme di sviluppatori si sono aperte le strade delle acquisizioni o delle offerte pubbliche, permettendo loro di far crescere ulteriormente le loro attività.

In una stima per l’Europa e gli Stati Uniti, lo studio ha scoperto che più di 75 aziende basate su app («per le quali le app iOS sono centrali per le loro attività») sono diventate pubbliche o sono state acquisite, con una valutazione totale di più di 510 miliardi di dollari al momento della loro offerta (o vendita).

Lo studio sottolinea come l’App Store permetta alle aziende di app di tutte le dimensioni di raggiungere clienti in 175 paesi e regioni. E c'è l'esempio di Versa, lo sviluppatore dietro Makaron, un’app di foto e video editing cinese, che è stata scaricata quasi 8 milioni di volte dagli utenti dell’App Store in 173 paesi e regioni.

Dal lancio di Makaron nel 2018, la sua valutazione è aumentata del 172 per cento, da 55 milioni di dollari a 150 milioni di dollari nel 2020, e il suo staff è passato da 25 a 125 dipendenti.«L’App Store ci ha aiutato a connetterci ai clienti di tutto il mondo. – ha detto Tianyi Cai, il CEO di Versa - Come piccola azienda, non avevamo le risorse per diventare internazionali da soli, ma Apple ci ha dato gli strumenti necessari per l’espansione.

Per esempio, non avremmo mai immaginato che saremmo stati in Turchia, ma l’analisi dell’App Store ci ha dato un segnale molto chiaro che dovevamo andare lì - e ora la gente ci ama».