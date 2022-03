L’app store secondo Microsoft: libertà di sviluppo e sfida ai padroni degli smartphone

2' di lettura

Si chiamano Open App Store Principles e sono una serie di linee guida che Microsoft si è data settimana scorsa per il proprio “negozio” di applicazioni su Windows e per i futuri mercati delle console di gioco.

Proviamo a leggere alcuni passaggi a firma di Brad Smith, presidente di Microsoft. Non daremo priorità alle proprie app nelle classifiche dell'app store. Non useremo informazioni non pubbliche nell'app store per trarre un vantaggio sugli sviluppatori terzi. Permetteremo di usare app store alternativi...